Manu Franco completa su trilogía “Invade Me” con la obra “Madre del vacío”

Manu Franco, realizador, guionista y escritor, ha completado su trilogía “Invade Me” con la obra “Madre del vacío”. Es una reinterpretación de las historias de invasiones alienígenas convencionales. En este caso, la humanidad es invadida, pero en lugar de caer en el caos, un extraterrestre llamado IvI toma el control y establece un sistema utópico donde IvI se convierte en el nuevo líder mundial. En la novela de ciencia ficción, se introduce una moneda única para evitar la corrupción, las cárceles se centran en la rehabilitación de los presos a través de un sistema complejo, y el sistema educativo abarca las emociones y el autoconocimiento. Los científicos trabajan en colaboración en lugar de competir, y se busca el bien común en todos los ámbitos. Sin embargo, este sistema perfecto se impone por la fuerza, lo que genera resistencia y conflicto.

En su estilo se percibe bien la influencia del cine y las grandes series a las que hace guiños ocultos de forma constante. Su estilo es directo, no se entretiene con descripciones demasiado farragosas, domina el giro de trama y el cliffhanger, se recrea en la acción y en los diálogos naturales pero su mayor especialidad es el world building.

Manu Franco ha asegurado que “en mis libros, los personajes son muy humanos y entrañables, y las motivaciones de cada uno son comprensibles, la trama se desarrolla de manera cinematográfica, con acción trepidante, diálogos fluidos y cliffhangers al final de muchos capítulos”. Ha añadido que “juego constantemente con la dualidad moral para hacer que el lector se debata internamente sobre qué lado apoyar”.

Manu Franco plantea si existiera un sistema perfecto, un sistema que no sólo uniera a toda la humanidad, sino que hiciera que, por primera vez, no hubiera ninguna guerra en el mundo, la delincuencia fuera mínima, la hambruna y el analfabetismo erradicados, la población más feliz que nunca y que los progresos humanos se catapultaran al infinito dándonos el mayor salto tecnológico de la historia. Franco se plantea en esta tercera obra de la trilogía si el precio de ese sistema perfecto es que no lo hemos elegido, y si el coste de vivir esta utopía a escala mundial es que nos ha sido impuesto a la fuerza. Invade Me responde a la pregunta: ¿lucharía la humanidad por liberarse o preferiría una feliz y próspera sumisión...?

Sobre el Autor

En el año 2008 estudió realización y producción audiovisual y desde muy joven se interesó en la dirección y en la creación de historias fantásticas, realizando desde cortometrajes como El Émpata y Kiahewa: Apocalipsis Now y luego ya veremos... hasta crear la longeva webserie The Becquer’s Guide, obras que contaron con excepcional acogida en redes sociales. Ha sido galardonado con el Premio de Novela de Ciencia Ficción del Encuentro Nacional Nuevas Voces de la Literatura, Letras en OFF 2023.

Recursos audiovisuales y musicales de la obra

La edición coleccionista incluye una tapa dura más grande, una nueva portada firmada a mano, ilustraciones de dos capítulos, fotos de los personajes, un mapa y un glosario. También se ha creado una lista de reproducción en Spotify que acompaña a la novela. Además los primeros nueve capítulos están disponibles en formato de audiolibro en iVoox. Los audiocapítulos son una excelente manera de sumergirse en la historia. Por último existe un tráiler del libro en YouTube, con la voz de Claudio Serrano. La obra cuenta en estos momentos con unos 150 comentarios en Amazon con una puntuación de 4,5 sobre 5.