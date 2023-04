Mora busca una mayoría amplia para repetir en la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda

Conseguir la mayoría suficiente que permita al PSOE seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad es el objetivo de la candidatura que se presentó ayer, con Víctor Mora a la cabeza, para las elecciones municipales del 28 de mayo. Acompañado de la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, y del presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz-Boix, Víctor Mora ha pedido un esfuerzo para conseguir “una mayoría amplia”. “Estamos en el momento perfecto para continuar, con un grupo de hombres y mujeres honrado y honesto y de la mano de toda la sociedad sanluqueña, el camino que hemos iniciado estos años”, dijo.

En el acto, celebrado en las bodegas La Gitana con un masivo respaldo con representantes de todos los sectores sociales de la localidad, Víctor Mora hizo un rápido balance de los últimos cuatro años, marcados por la gran gestión económica, que ha hecho posible que la deuda que dejó el PP de 108 millones se haya quedado en poco más de un millón, lo que permite al ayuntamiento realizar las inversiones necesarias para mejorar el día a día de los sanluqueños. En este sentido ha subrayado el arreglo de más de 70 calles en estos años, o la gran inversión en materia educativa, recordando que Sanlúcar es el municipio que más invierte en Educación entre los de más de 50.0000 habitantes de Andalucía. Así lamentó que mientras la Junta, la responsable en materia educativa, “a nosotros no nos deja ni entrar en los colegios, pero “vamos a seguir trabajando en la mejora de los centros educativos y trabajando para que el PP deje la Junta”, dijo. No fue la única referencia a la administración autonómica, a la que también señaló en materia de vivienda. “Mientras que la Junta de Moreno Bonilla no ha hecho una vivienda pública el pasado año, nosotros, aquí, hemos puesto en valor las viviendas de San Rafael, hemos impulsado una cooperativa en Bonanza y ahora vamos a posibilitar otras 40 viviendas más y casi un centenar también en unos terrenos en Bonanza.

En este punto subrayó que, como ya dijo al inicio de su anterior mandato, “nosotros decimos la cosas que vamos a hacer, cómo las vamos a hacer y cómo las vamos a pagar”. Así, indicó el compromiso de los socialistas con el deporte, tanto en el apoyo al deporte base como en instalaciones, siendo el gobierno que más ha trabajado en este sentido, al igual que ocurre con la recuperación del patrimonio.

En este punto recordó el trabajo realizado con la celebración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, para el que el Ayuntamiento no contó con apoyo alguno de la Junta de Andalucía, pero que, tras el primer impulso de la sociedad civil, va a dejar como seña la recuperación del auditorio Manolo Sanlúcar, Las Covachas o el Castillito. “Cuidar el patrimonio es recuperar la historia y nos deja riqueza y vamos a seguir haciéndolo -dijo Víctor Mora- con la rehabilitación del Cárcel Real, que será la Casa de la Cultura de Sanlúcar, o el Mirador del V Centenario y el Baluarte de San Salvador”.

Uno de los grandes logros del mandato ha sido la consecución de la Capital Española de la Gastronomía para Sanlúcar, lo que ha supuesto, expresó Víctor Mora, la dignificación de la profesión del hostelero en la ciudad, la recuperación del tlento del sector y la puesta en valor de los productos de la tierra, de la agricultura y la pesca.

“Y cuando una ciudad tiene futuro llegan las inversiones”, incidió Víctor Mora, que se refirió al incremento de los bares, hoteles y restaurantes, a la implantación de una multinacional finlandesa para la producción de algas, al desarrollo industrial de Cuesta Blanca o al proyectado aparcamiento en Bajo de Guía. “Ahora es cuando confían en la ciudad”, dijo.

Y todo se ha conseguido sin contar con la oposición, a la que no mencionó siquiera “porque no han aportado nada” y cuyos partidos “han no han presentado ni siquiera una lista”.

“Ahora necesitamos una mayoría amplia que nos permita seguir trabajando por el futuro de la ciudad “, concluyó.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz-Boix, destacó las cualidades del candidato señalando que “conoce las necesidades de Sanlúcar y de sus vecinos”, frente a la “realidad inventada de la derecha que siguen determinados medios de comunicación”.

Así, enfrentó a las administraciones socialistas, como el Ayuntamiento y la Diputación, que han construido un centro de salud en la Dehesilla, y “la Junta de la derecha de Moreno Bonilla es incapaz de dotarlo de médicos, y dinero tienen”, dijo. “La sanidad está en el peor momento en lo más básico y en cambio hay un auge en las empresas privadas dedicadas a este sector”, comentó, por lo que pidió “comparar y valorar”.

Tenemos la oportunidad, de contar con un gobierno moderado, solvente, el que necesita la gente, por lo que pidió a todos que “os multipliquéis para explicarles todo lo que se puede lograr”, dijo el secretario del PSOE de Cádiz.

El acto se cerró con la intervención de la ministra María Jesús Montero, quien destacó entre las cualidades de Víctor Mora que es una persona a la que “le gusta sumar a todos los que quieran apostar por el desarrollo de la ciudad para dejar un legado mejor”, un alcalde que se caracteriza “por los valores más nobles de la política: trabaja buscando la convivencia, busca acuerdos, llama a todas las puertas si puede conseguir algo y practica la política útil”, que es según dijo, “la que permite la igualdad”.

Tras recordar las dificultades de esta legislatura –covid, crisis de Ucrania-, Montero destacó que “quién diría que en una legislatura tan complicada Víctor Mora iba a conseguir tanto”, subrayando que se ocupó de lo urgente ”y también de lo importante”, destacando en este sentido la buena labor en materia económica. “¿Cómo que la derecha gestiona mejor la economía?, dijo la ministra.

Montero incido en el papel de la mujer para el presente y el futuro de España, frente a los “vientos de otros países de ultraderecha que se avecinan”. Tras recordar las medidas que avanzan en el empoderamiento de la mujer, dijo que. No obstante, “hemos avanzado, pero la cuesta es empinada y queda trecho, significó.

La ministra finalizó animando al éxito socialista señalando que “tenemos ilusión, ganas, proyecto, la persona adecuada y un equipo de hombres y mujeres dispuestas a complicarse la vida por la mejora de Sanlúcar”.