La mujer de Sergio Rico, sobre su estado de salud: "Tiene a mucha gente orando por él y es muy fuerte"

Sergio Rico, el portero del PSG y x jugador del Sevilla continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con pronóstico grave. Desde que sufrió el accidente el domingo en El Rocío tras caerse de un caballo, la familia no se había pronunciado en redes. Pero su mujer, Alba Silvat, ha publicado quiero mostrar su apoyo y su amor públicamente hacia el deportista en estos duros momentos en cuenta de instagram.

Alba ha querido agradecer todas las muestras de cariño, pero también ha pedido respecto a los medios de comunicación que "dan información sin contrastar".

Sin desvelar ningún detalle sobre el estado de salud de su marido, tan solo ha trasladado que "tiene mucha gente orando por él, es muy fuerte". Alba silvat, que contrajo matrimonio con Sergio Rico en junio del año pasado está pasando el peor momento de su vida y así lo ha expresado: "No tengo palabras para describir cómo me siento".

La sevillana también ha querido lanzar un mensaje de fuerza al futbolista con otra publicación en su cuenta de Instagram. Con una foto de su enlace, en la que aparecen agarrados de la manos, Silvat ha escrito lo siguiente: "No me dejes sola mi amor, porque te juro que no puedo vivir sin ti". "Te estamos esperando, mi vida. Te amamos tanto", añade en su post.

El futbolista de 29 años sufrió un accidente en la mañana del domingo tras caerse de un caballo en El Rocío y recibr una coz del animal. Tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital Virgend el Rocío de Sevilla. Allí fue intubado tras el traumatismo sufrido y se encuentra estable dentro de la gravedad y en permanente evaluación.

Sergio Rico estaba el sábado pasado convocado con el conjunto parisino para el penúltimo partido de la competición doméstica en Francia, que jugaba en Estrasburgo, donde empataron a uno y se proclamaron campeones de la Ligue 1.

El andaluz, tras ese partido, se trasladó a El Rocío, donde se celebraba su romería. Fue el domingo por la mañana en el Camino de Moguer cuando sufrió el percance que ha motivado su traslado al hospital sevillano.

El meta, tras su etapa en el Sevilla, pasó por el Fulham inglés, lo contrató después el PSG, que la pasada temporada lo cedió al Real Mallorca para en ésta volver al equipo parisino, en el que es habitual suplente de Donnarumma.