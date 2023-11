Música y negocio se dan la mano en los Latin Grammy

Arranca la semana de los Latin Grammy en Sevilla, un acontecimiento que va mucho más allá de la vertiente musical. La capital hispalense acogerá hasta el jueves 16, fecha en la que se celebrará la gran gala en el auditorio de Fibes, numerosos conciertos y encuentros con artistas y representantes de la industria musical. Un evento que tendrá una repercusión directa en el turismo y la economía local, dado su impacto publicitario y la gran cantidad de personas que moviliza, tanto nominados como organizadores y espectadores.

De hecho, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cifró en 50 millones de euros el impacto de los premios. La oferta hotelera ya está prácticamente cubierta en la ciudad y la gala llegará a más de 100 millones de personas.

La primera cita de altura será hoy en el conservatorio Francisco Guerrero, donde los alumnos tendrán la oportunidad de conversar con Laura Pausini, nombrada Persona del Año 2023 por la Academia Latina de Grabación. El domingo, el Teatro de Capitanía acogerá la entrega de los premios a la Excelencia Musical y el galardón del Consejo Directivo. El lunes, la Casa de Pilatos será la sede del evento Leading Ladies of Entertainment 2023, un reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y el entretenimiento. Por su parte, el martes se ofrecerá una recepción a los nominados en el Real Alcázar y se celebrará el Best New Artist Showcase en el Centro Cultural Magallanes. El miércoles, Fibes será el escenario de la entrega del reconocimiento de Persona del Año a Laura Pausini.

El jueves será el gran día. A la gala de Fibes asistirán unos 400 artistas, un espectáculo que será conducido por Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega y Sebastián Yatra. Actuarán, entre otros, Rosalía, Shakira y Maluma. La Premiere estará presentada por Giulia Be y el actor español Miguel Ángel Muñoz. Este prólogo rendirá tributo al flamenco.