Nueva inyección económica para las universidades: otros 21 millones más, pero quieren más

La comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) se reúne este jueves (13,30 horas) y en ella la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía formalizará una inyección de 21 millones de euros "adicionales" a las universidades públicas andaluzas para que hagan frente al pago de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI). Los rectores ya han advertido de que esta cantidad es "insuficiente" ya que no satisface los acuerdos alcanzados entre las universidades y la Junta tanto en el nuevo modelo de financiación como en lo suscrito con los sindicatos para los complementos autonómicos y la carrera horizontal.

Primero, desde un punto de vista cuantitativo, ya que "está lejos de cumplir con lo pactado, pues faltarían aún más de 24 millones de euros de los casi 50 millones que se nos adeudan", explicaba este martes el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). "Por otro lado --continuaba--, y esto es aún más importante, esta transferencia que se nos ofrece no es consolidable. Esto quiere decir que no se incorpora inmediatamente a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, por lo que resulta inútil a efecto de cumplir cualquiera de los dos acuerdos" que están pendientes.

"Con esa cantidad, podremos pagar los complementos retributivos solamente este año pero no en 2025 y en sucesivos años, ya que esa cantidad no está reconocida en los presupuestos para el año que viene. Como comprenderán, no parece razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de las trabajadores para siempre como una financiación que tiene fecha de caducidad: diciembre de 2024", razonaba Francisco Oliva, que avisaba de que las universidades públicas tienen "vías legales" para reclamar el cumplimiento de lo acordado.

Por su parte, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, pedía también el pasado martes "responsabilidad" a los rectores, a los que instó a "cumplir con la legislación" vigente porque lo contrario "tendría un cariz bastante grave". En declaraciones a los medios, Herrera contestaba así a la rueda de prensa ofrecida por los rectores de la pública en la que advertían de que usarán las "vías legales" que tienen a su alcance para hacer cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz en materia de financiación y en la que reclamaron al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "implicación personal" para lograr que la Administración abone los 50 millones de euros, que según las cifras de los rectores, adeuda al sistema público de enseñanza superior.

Ante este planteamiento, el secretario general de Universidades reclamaba a los rectores que "no tomen como rehén a la comunidad universitaria impidiendo el pago de los acuerdos de junio; en primer lugar, porque es perjudicial para el personal y, en segundo lugar, porque la Junta ha cumplido su compromiso y el próximo jueves inyectará 21 millones de euros adicionales para que hagan frente al pago de los complementos. Pedimos responsabilidad a los rectores para que cumplan con la legislación".

Abundando en esta advertencia, y a través de una carta remitida a la comunidad universitaria desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, la Junta explicaba que "aunque en las previsiones que realizamos entre las universidades y la Consejería estimáramos la concesión de 11.000 nuevos tramos, los efectivamente aprobados son algo más de 7.000 nuevos tramos, lo que supone que el coste para este año 2024 será sensiblemente inferior a los 20 millones de euros previstos inicialmente".

"En este sentido, llevaremos al Consejo Andaluz de Universidades una nueva inyección económica por 21 millones de euros, superior al coste tanto de los complementos autonómicos como el pago del 50% del quinto tramo del personal técnico de gestión y administración de servicios", subrayaba la misiva, en la que se señala que "es importante que sepáis que el Decreto extingue el sistema anterior de complementos autonómicos a través de su disposición derogatoria única, y crea uno nuevo".

"Dicho de otro modo --continuaba--, los complementos autonómicos que se pueden retribuir son única y exclusivamente los evaluados y convalidados en esta convocatoria. Por tanto, al amparo de estas resoluciones remitidas a la universidades deberá efectuarse el pago de los complementos autonómicos del año 2024".

"Igualmente, los efectos económicos de los tramos retributivos de carácter progresivo obtenidos en la convocatoria ya resuelta producirán efectos desde el 1 de enero de 2024, siendo imperativo para las universidades el abono en este año de todos los complementos autonómicos convalidados y evaluados conforme a la convocatoria efectuada en este año 2024. Lo mismo sucede con el pago del 50% del quinto tramo del PTGAS, cuyo acuerdo se produjo en la mesa general del pasado mes de junio".

Ramón Herrera remarcaba que la Junta ha hecho "un esfuerzo enorme" en materia de financiación, y ha sostenido que el sistema andaluz de enseñanza superior es "el mejor financiado de toda España". De hecho, con los 21 millones de euros "adicionales", ese "esfuerzo" de "récord" se traduce en 86 millones de euros más que lo recogido en el presupuesto de 2023. En esta misma línea se ha manifestado la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha asegurado que la Junta "no entiende la reclamación" de los rectores.