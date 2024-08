La patronal rechaza la tasa turística del alcalde de Málaga: «Nos incomoda»

La tasa turística estatal que ha planteado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al Ejecutivo de Pedro Sánchez para mitigar las consecuencias del turismo masivo ha levantado una gran polvareda y un gran enfado en el sector. Como era de esperar, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha rechazado este impuesto y pide que no se les culpabilice del incremento del precio de la vivienda. «Nos vuelven a poner en la diana de una manera totalmente injusta, responsabilizándonos de lo que es una falta de planificación por parte de todas las administraciones», criticó ayer el presidente de AVVAPro, Juan Cubo.

En este sentido, consideró que «si no hay vivienda social o si no hay vivienda asequible para la ciudadanía en general, obviamente, es porque las administraciones tienen puesto el freno sobre la construcción, con muchísima burocracia, con muchísimas trabas para que cualquier proyecto pueda salir adelante sin liberar suelo, y así realmente es muy difícil construir al ritmo que la demanda está solicitando». No obstante, desde el sector de las viviendas turísticas asegurán que están «totalmente a disposición» del alcalde de Málaga para buscar soluciones, pero piden que no se les «criminalice».

La tasa que plantea De la Torre también ha generado alarma entre los empresarios de la Costa del Sol. La asociación internacional de empresarios de turismo Skål rechaza de plano la creación de nuevos impuestos con finalidad meramente recaudatoria. En un comunicado, Skål considera inadmisible que el proceder de los políticos «sea imponer la limitación de oferta, de sus negocios y encarecer con tasas turísticas a las ciudades tensionadas debido al gran volumen de viajeros y visitantes que reciben». Skål reconoce que la situación en ciertas zonas de Málaga «es sin duda compleja», aunque avisa que «si la estrategia del Ayuntamiento pasa por limitar la oferta o encarecerla a golpe de tasas, al final tan solo podrían viajar las clases adineradas».

Por su parte, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) recordaron ayer que la implantación o no de un impuesto a los visitantes lo decidirá el Observatorio de Sostenibilidad Turística, creado de la mano del Gobierno Andaluz. En este punto, cabe recordar que el Ejecutivo de Juanma Moreno se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la tasa turística y que tumbó la propuesta parlamentaria para implantarla en la región.

Pese a ello, el alcalde de Málaga se ha desviado del argumentario de los populares al defender un impuesto a los turistas que revierta en vivienda social. Sobre ello, el presidente de la FAMP, José María Bellido, que también es alcalde de Córdoba con el PP, pide a De la Torre «comprender y respetar» las posiciones de los alcaldes «que señaló que «hay muchos alcaldes que creen que la tasa puede ser negativa para sus municipios y, como presidente de la FAMP represento a todos».