Paz Vega, premiada en Huelva por su faceta como directora

La actriz, y ahora directora, Paz Vega se ha mostrado este viernes "muy contenta e ilusionada" por recibir el Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que le será entregado esta noche durante la Gala de Inauguración de la 50 edición del certamen, que se desarrollará hasta el próximo 23 de noviembre. Durante su participación en el espacio 'Encuentros' del festival, moderado por el periodista Adolfo Zarandieta, Vega ha señalado que cree que este premio se le entrega por su comienzo de directora y esto le "llena de ilusión". En este sentido, la actriz ha reconocido que es la primera vez que acude al festival y que venir de esta manera es "un motivo de gran orgullo". Además, ha explicado que ponerse a dirigir es una necesidad" y "una consecuencia lógica" de todo lo que ha estado haciendo y de lo que ha ido "aprendiendo del oficio".

La cineasta sevillana ha recordado que cuando empezó en el mundo del cine no se puso "ninguna meta", de forma que "las cosas se fueron dando", y ha acabado trabajando "en muchos países y proyectos". "Todo ese bagaje me ha dado la oportunidad de dirigir y contar una historia desde mi mirada", ha dicho antes de añadir que "el paso de actriz a directora lo he vivido de una manera muy natural, me ha sido sencillo. Ha llegado el momento en el que creo que estaba preparada para contar una historia". Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce a una actriz de trayectoria internacional en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, y que ahora ha iniciado su carrera como cineasta y directora con su ópera prima 'Rita'.

Una producción que compite en esta 50 edición del Festival de Huelva en la nueva sección Acento y con la que Paz Vega se siente muy identificada. "Rita es un homenaje a la memoria, a la infancia, a una manera de ser niño", ha subrayado. "Es un homenaje a una generación de madres luchadoras, valientes, que lo sacrificaron todo por tener una familia, y también es un tirón de orejas, porque como sociedad tenemos que reflexionar sobre qué tenemos que cambiar para ser una sociedad moderna y avanzada", ha proseguido. Para la directora, 'Rita' es también "un homenaje a mi propia infancia, una infancia sin tecnologías, en la que disfrutábamos con cualquier pequeño acontecimiento, éramos felices con lo mínimo", y ha confesado que "Rita es un alter ego mío, indudablemente. Me recuerda mucho a mí misma".

Cuestionada por si en un futuro se ve siguiendo su carrera como actriz o como directora, Paz Vega ha señalado que se ve haciendo ambas cosas, si bien ha matizado que, en estos momentos lo que "más le motiva" es dirigir y escribir. Por último, Paz Vega ha señalado que el Festival de Huelva "es un punto de encuentro increíble. Aquí disfrutamos de trabajos que no podríamos ver en España si no es por este festival. Espero que estos 50 años se conviertan en otros 50 más".