Pensiones no contributivas: mujer casada de entre 65 y 74 años

Las pensiones no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subirán en 2024 un 6,9%, según anunció este martes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Según el último dato publicado por el Gobierno, correspondiente al mes de noviembre de este año, en Andalucía hay 53.636 personas que cobran una pensión no contributiva por jubilación que asciende de media a 487 euros. En cuanto a las personas que reciben una pensión no contributiva por invalidez, el número es de 38.161 y la pensión media es de 528,49 euros.

En Andalucía, según la disposición adicional segunda de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se establece que el Gobierno andaluz ha de revalorizar los complementos a las pensiones no contributivas y asistenciales en una cuantía igual o superior a la variación que presente el IPC del año anterior. La previsión que figura en la memoria presupuestaria de cara a 2024 es que el importe de dichas ayudas complementarias se revalorice respecto al ejercicio anterior, «en un porcentaje muy superior al previsto para el IPC acumulado de 2023, que asciende al 4,4% circunstancia que denota el esfuerzo y preocupación del Gobierno andaluz por este colectivo de personas beneficiarias de las prestaciones de cuantía más baja de todo el Sistema de Protección Social».

Esta subida no es definitiva y tendrá que pasar por Consejo de Gobierno – suele hacerse a finales de año–. El año pasado se aprobó un incremento del 9% en el complemento autonómico que se destina a los beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM). Los beneficiarios de pensión no contributiva –por jubilación e invalidez– que tienen su domicilio en Andalucía son mayoritariamente mujeres, con una proporción del 64%, que es ligeramente superior a la participación femenina en el conjunto del territorio español. Este predominio femenino se refleja en proporciones similares en todas las provincias andaluzas, si bien destaca que entre las provincias españolas con una mayor proporción de mujeres entre los titulares de pensión no contributiva se sitúan Jaén y Málaga, con una participación en torno al 67%.

En cuanto a los datos de los pensionistas no contributivos de jubilación el predominio femenino es más claro. El perfil se corresponde con una mujer española, con una edad comprendida entre 65 y los 74 años, cuyo estado civil es el de casada y que vive integrada en una unidad económica formada por dos y tres personas. El trabajo realizado no ha gozado de la cobertura de derechos laborales o de una cotización digna. Como consecuencia de esta posición desigual de partida, el 75,6 % de las personas beneficiarias de pensión no contributiva por jubilación en Andalucía son mujeres.

Sobre las pensiones no contributivas de invalidez en Andalucía, el 49,73% son mujeres. Dentro de esta modalidad, el porcentaje de hombres supera al de mujeres en el tramo de edad comprendido entre los 18 y 49 años. A partir de los 50 años, el número de mujeres pensionistas de invalidez comienza a ser superior al de hombres, aumentando el mismo a medida que avanza la edad de las personas beneficiarias.

Otras pensiones también subirán. Según los planes anunciados por el Gobierno, en el caso de la pensión mínima de viudedad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, se incrementará un 14,1% en 2024.