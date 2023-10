«Piden solidaridad cuando Almería cumple con creces»

«No se trata de aislarlos o que no se vean, pero hay sitios donde podrían estar mucho mejor y no, necesariamente, en uno de los polos turísticos más importantes de Almería, como es el Toyo», valora el presidente de la Cámara de Comercio en la provincia, Jerónimo Parra, ante la presencia de 487 inmigrantes en un hotel del núcleo almeriense de Retamar. Almería se ha convertido esta semana en receptora de migrantes por partida doble: tanto por la llegada de pateras que continúa en sus costas, como por la transferencia de personas que están reubicándose en la provincia desde Canarias. «Se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de que no seamos solidarios con la inmigración», quiso dejar claro el representante empresarial almeriense, expresando «mucha preocupación, porque hablamos de seres humanos y no somos insensibles a los motivos que les han llevado a emprender un viaje en el que se juegan la vida», pero recordando también la «llegada semanal y diaria de pateras, a las que se suma que tenemos que ser solidarios, además, con otras regiones receptoras».

La derivación de inmigrantes a una zona de hoteles y servicios muy cercana al Parque Natural Cabo de Gata «por supuesto que tiene impacto en el turismo y el que diga que no está mintiendo», para la Cámara de Comercio almeriense, si bien «Almería nunca podrá ser definida de racista, como demuestra nuestra población heterogénea y la importancia para nuestra economía de la mano de obra procedente de otros países». Así, Jerónimo Parra pidió «coordinación y consenso» entre las administraciones a la hora de abordar un fenómeno que «conocemos bien los almerienses», tras confirmar el desconocimiento de la Junta y el Consistorio de Almería de los dispositivos «cuando son las administraciones que tienen transferidos servicios como la Sanidad o los Servicios Sociales, que darán cobertura a los migrantes tras tantos días de inclemencias».

Con estos argumentos, el presidente de la Cámara de Almería apeló al «sentido común» en el abordaje de la cuestión de la migración en nuestro país, porque «no es lógico que se exija solidaridad a una provincia que ya cumple con creces con la atención a estas personas, simplemente por nuestra posición geográfica y su continúa llegada desde el mar». Parra invita al Gobierno a que «aclare dónde está mandando a los inmigrantes y con qué criterios, porque hay provincias y comunidades que no sufren este fenómeno y a los que no se están derivando nadie». «¿Acaso unos debemos ser más solidarios que otros?», se preguntó el responsable empresarial en LA RAZÓN.

Se han producido críticas a la gestión realizada por la Secretaría de Estado de Migraciones por parte de la Junta y el Ayuntamiento de la capital almeriense ante la falta de información y coordinación con una ciudad que «siempre ha sido de acogida», según el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. «Si se nos avisa unas horas antes de que van a llegar cientos de inmigrantes a nuestra comunidad autónoma, difícilmente vamos a poder preparar los dispositivos adecuados para poder prestarles ese servicio», declaró el consejero de Medio Ambiente, afeando que el Ejecutivo central tome «decisiones unilaterales sin contar absolutamente con nadie».

También el coordinador del PP, Elías Bendodo, criticó las gestiones de forma «unilateral» del Ejecutivo central, estimando que «siempre la colaboración institucional da mejores resultados» en «un tema muy sensible» como el traslado de inmigrantes «de unas zonas de España a otras» y pese a «la predisposición de ayudar» de los territorios.

En esta línea, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, confirmó que el Consistorio no está siendo partícipe de los operativos y que recibió una llamada «un par de horas antes de que desembarcase en el hotel» de El Toyo los primeros migrantes; y un «correo electrónico del subdelegado de Gobierno diciéndome lo mismo» un día después. A pesar de las «llegadas masivas a nuestras costas», el Ayuntamiento de Almería estaría dispuesto a «colaborar en cualquier cosa si nos dan la posibilidad», afirmó la regidora, lamentando que «lo que sabemos es por mano de las organizaciones no gubernamentales». Hasta ahora es la Cruz Roja la que está participando en la atención a los recién llegados, en colaboración con la Secretaría de Estado de Migraciones. La ONG procederá a realizar entrevistas «individuales» con los migrantes «para ver cuál es su situación tanto sanitaria como social» y prestarles apoyo, antes de las gestiones para ponerlos en contacto con sus posibles «redes de apoyo y familiares».