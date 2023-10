La Policía cree que Álvaro murió electrocutado

«Hemos visto algo sospechoso, unas zapatillas blancas que asoman desde los vagones con unos pantalones beige y una camisa de lino verde». Así fue como el reportero del programa de TVE «Mañaneros» narraba en directo, en las inmediaciones de Santa Justa, el hallazgo fortuito del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años que desapareció el 12 de octubre tras pasar una noche de fiesta con amigos.

La indumentaria del fallecido encontrado por TVE entre dos vagones de un tren de media distancia coincidía con la de Álvaro Prieto el día de su desaparición. Aunque la Policía Nacional prefirió esperar a las pruebas de ADN para confirmar la identidad del cuerpo, el comunicado del Córdoba Club de Fútbol, donde jugaba el joven, no dejaba lugar a dudas: «Desde el Córdoba C.F. lamentamos informar de que nuestro jugador juvenil Álvaro Prieto ha sido finalmente encontrado sin vida», publicó el club en redes sociales poco después del hallazgo. También el posterior mensaje del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en la red social X confirmaba las peores sospechas: «Conmovido por el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto, que nos ha tenido con el alma en vilo todos estos días. Ahora es el momento de estar con la familia. Todo el cariño de Andalucía para ellos. Esperamos que pronto se aclaren las circunstancias de esta muerte», publicó Moreno.

Hasta que la autopsia esclarezca las posibles causas de la muerte de Prieto, el caso está rodeado de incógnitas. La primera, por qué el cuerpo del joven apareció en un tren que se encontraba en desuso desde el pasado agosto. Según informó Renfe, el convoy estaba aparcado desde el 24 de agosto en una de las vías del Centro de Tratamiento Técnico de Santa Justa, pues estaba averiado. Ayer, por primera vez, «se movió para realizar una maniobra interna sin servicio de viajeros» y fue justo en ese momento cuando el reportero de «Mañaneros», que se encontraba en la zona grabando un directo, halló el cuerpo entre dos vagones. Renfe aclaró que desde el 24 de agosto y hasta el día de ayer, el tren «no realizó ningún movimiento ni fue sometido a ninguna revisión ni mantenimiento».

Otra de las incógnitas es si el cuerpo llevaba allí desde el mismo día de la desaparición, el 12 de octubre o fue colocado con posterioridad. Hay que tener en cuenta que el domingo los efectivos de la UME rastrearon con perros especializados las proximidades de la carretera del Puente de Carmona, donde se estaba estacionado el tren, y no hallaron nada.

También resulta extraño el comportamiento del joven en Santa Justa. Tras salir de la discoteca Theatre la madrugada del 12 de octubre se fue caminando hasta la estación, recorriendo a pie 3,6 kilómetros. Fue cuando avisó a sus padres, vía WhatsApp, de que ya iba de camino: «Ya voy a la parada», escribió a las 7:20 horas. Tenía un billete para el tren Avant de las 7:35 horas hacia Córdoba, pero lo perdió. Como se quedó sin batería y no tenía efectivo, no pudo adquirir un nuevo billete. Tal era su desesperación por regresar a casa que intentó montarse en un AVE destino Barcelona que paraba en Córdoba con salida a las 8:55, saltándose las vías y con una actitud temeraria.

Según varios testigos, estaba bajos los efectos del alcohol. Ante esta actitud, el personal de seguridad de la estación decidió echarle de la zona. Las últimas imágenes de él, captadas por las cámaras de la estación, le sitúan a las 9:30 en las inmediaciones del recinto. Varios testimonios de personal de Renfe y empresas auxiliares aseguran que Álvaro intentó colarse al AVE de Barcelona por las vías del exterior en varias ocasiones.

La primera hipótesis que Baraja la Policía señala la electrocución como posible causa de la muerte de Álvaro, ya que el cuerpo, al parecer presentaba importantes quemaduras y no tenía pelo. Además, al parecer, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que significa que murió el mismo día de la desaparición. Fuentes policiales señalan que el joven pudo colarse en el tren en desuso y al acceder al acople entre los dos vagones, sufrir una fuerte descarga eléctrica proveniente de los cables de alta tensión que hay en estos nexos. La Policía Científica, de hecho, continúa trabajando en el lugar para averiguar la causa exacta del fallecimiento.

En la ciudad de Sevilla también circulan varias versiones que explicarían la insistencia de Álvaro por coger un tren a su casa. Una de ellas es que en la discoteca Theatre conoció a una chica con novio, y que este y sus amigos le buscaban para agredirle. En todo caso, será la investigación judicial quien dilucide todas las aristas del caso, que ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción numero 11 de Sevilla.

El secreto de sumario fue levantado una vez localizado el cuerpo sin vida del joven, una señal de que la muerte pudo ser accidental. El levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 15:30 horas de la tarde y se espera que hoy se le practique la autopsia.

Hasta que no se esclarezca el caso, la familia ha comunicado que no va a tomar ningún tipo de medida legal, pero adelantó a EsDiario, que se plantean denunciar a RTVE, Renfe y a la Policía por mala praxis. En primer lugar, a la Policía Nacional ya que el cuerpo fue hallado a escasos 200 metros de donde se inició la búsqueda, un hecho que la familia considera «negligente». Además, también se plantea emprender acciones legales contra RTVE por la emisión de las imágenes del cuerpo sin vida del joven. Y también contra Renfe, tanto contra el personal como contra la empresa de seguridad de la compañía, al no asistir a Álvaro. Sin embargo, la familia confirmó al medio anteriormente citado que esperarán a conocer todos los detalles para decidir qué rumbo legal tomar.

Por parte de Televisión Española, las disculpas no se hicieron esperar visto el revuelo que causaron las imágenes del cuerpo del joven fallecido en el programa que dirige Jaime Cantizano. «En nombre de este grupo queremos pedirles disculpas. Igual que el resto de medios llevamos días siguiendo la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto», alegó Cantizano al desatarse las polémica y las críticas por mala praxis periodística. «Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo y ha sido testigo de la aparición de un cadáver. Y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo. Y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido», concluyó el presentador.

En este sentido, el manual de estilo de RTVE estipula que «cuando deba difundir información sobre situaciones dramáticas deberá armonizar los intereses informativos con la obligación de evitar el dolor innecesarios». Además, añade, «los primeros planos de personas heridas y cadáveres son siempre innecesarios, incluso si se trata de atentados terroristas. Lo mismo cabe decir de las personas que estén sufriendo una situación de gran tensión».

El tren de Media Distancia en el que se localizó a Álvaro Prieto estaba en reparación desde el pasado mes de agosto. El convoy estaba en desuso desde el 24 de agosto, como informó ayer Renfe, después de que arrollara a dos personas en la barriada cordobesa de Alcolea.

El suceso de Alcolea se produjo sobre las cinco de la tarde del día 23 de agosto, cuando el citado convoy ferroviario arrolló un coche que cruzaba un paso a nivel en la barriada de Los Ángeles, en las proximidades de Alcolea. En el suceso resultaron heridas graves dos personas.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 425.6 de la N-IV. El tren regional realizaba el trayecto Sevilla-Jaén y se llevó por delante al turismo, que se encontraba en el paso a nivel con barrera.

Por este motivo, el tren fue trasladado al Centro Técnico de Santa Justa, donde permaneció quieto hasta el mismo día de ayer, que realizó una maniobra interna sin servicio de viajeros. Fue entonces cuando unos reporteros de TVE hallaron el cuerpo sin vida del joven cordobés.