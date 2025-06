La ramificación del "caso Koldo" también llega hasta Dos Hermanas

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha informado este viernes de que ha solicitado al Gobierno local del socialista Francisco Rodríguez el expediente completo de una licitación promovida en 2021, durante el último mandato del exalcalde socialista Francisco Toscano Sánchez, para las obras del segundo pabellón del palacio de exposiciones y congresos; un contrato adjudicado a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, investigada por la presunta trama de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes; pero rescindido en 2023 cuando la empresa habría ejecutado sólo el ocho por ciento de la obra y encargado después a otra entidad. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Carmen Espada, ha señalado en concreto una licitación promovida por el Consistorio en 2021 con un importe máximo de 3,16 millones de euros impuestos incluidos, para la contratación de las obras del segundo pabellón del nuevo palacio de exposiciones y congresos; un proyecto adjudicado a comienzos de diciembre de ese año a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, actualmente incluida en la investigación judicial relativa a la presunta trama de comisiones ilegales comandada supuestamente por el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, Carmen Espada ha reclamado "información detallada sobre si la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L ha suscrito contratos, convenios, adjudicaciones y otro tipo de relación contractual con el Ayuntamiento, tras conocerse que dicha empresa haya recibido un total de 34 millones de euros más impuestos en contratos públicos de alcaldías socialistas y de Compromís"; recordando que el exalcalde socialista de Dos Hermanas Francisco Toscano Sánchez fue "uno de los mayores valedores" de Pedro Sánchez en la carrera de este último para hacerse con el liderazgo del PSOE, previo a su proclamación como presidente del Gobierno.

Ante ello, el Gobierno local esgrime que tras la licitación inicial del contrato por 2,5 millones de euros IVA incluido, el Ayuntamiento afrontó la renuncia de la empresa adjudicataria y del resto de entidades que pujaban, alegando aspectos como el alza del precio de las materias primas; tras lo cual fue impulsada una nueva licitación por importe de 3,16 millones de euros, ganada a finales de 2021 por Levantina Ingeniería y Construcción al obtener su oferta cien puntos en el concurso público, ceñido exclusivamente al criterio económico; mientras la segunda oferta mejor puntuada contaba con 41 puntos y la tercera con 37, según el Consistorio. A partir de ahí, un acuerdo adoptado en marzo de 2023 por el Ayuntamiento nazareno refleja literlamente la rescisión del citado contrato a Levantina Ingeniería y Construcción, "por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados". Y es que según el Ayuntamiento, pese al tiempo transcurrido, la empresa apenas había acometido el ocho por ciento de las obras encargadas y pedía una modificación del contrato; toda vez que tras la citada rescisión del mismo y la denegación de la petición de la empresa de ser indemnizada por ello, el Gobierno local reconoce que en abril de este año fue condenado por un tribunal a pagar a Levantina Ingeniería y Construcción una indemnización de 69.000 euros por la retirada del contrato de obras, finalmente adjudicadas a una tercera empresa mediante una nueva licitación y ya finalizadas, según el Ejecutivo local.

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que "la trama clientelar de escándalos y corrupción en el entorno socialista no para de crecer con nuevos escándalos". Además, ha asegurado que ante ello, "sigue callado" el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quien días atrás manifestaba en declaraciones a los medios de comunicación que el PSOE repudia "cualquier conducta de estas características" porque vulneran "los valores" del partido, apostando por promover "medidas, decisiones y barreras para no vuelvan a ocurrir" casos como el que protagonizan supuestamente Ábalos, Koldo y Cerdán.

"El PSOE de Sevilla se mantiene como un mero espectador ante todo lo que está ocurriendo, temeroso de que aparezcan más socialistas sevillanos en nuevas revelaciones, como ya ha ocurrido con Gómez de Celis", ha dicho Ricardo Sánchez en alusión a las publicaciones sobre la inclusión en la investigación de conversaciones telefónicas grabadas en las que el exasesor del exministro Ábalos aludiría al vicepresidente del Congreso de los Diputados, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Así, tras manifestar Javier Fernández que los socialistas están "consternados y en shok" ante el asunto y condenan los presuntos hechos de Ábalos, Koldo y Cerdán; Ricardo Sánchez ha avisado de que el mismo "debe dar la cara y no puede seguir dando cobijo con su silencio a compañeros corruptos". "No podemos normalizar los escándalos por muy continuados que sean, no se puede dar la callada por respuesta ante tales actos delictivos", ha aseverado Ricardo Sánchez.