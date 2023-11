El rapero Valtonyc dice que es víctima de 11 años de persecución y pactó con la Fiscalía "por su hermana"

Perseguido, sin energías y más útil fuera de la cárcel que en prisión. Esos son los motivos que ha esgrimido en las redes sociales el rapero José Miguel Arenas Beltrán, más conocido como Valtònyc, después del acuerdo de conformidad alcanzado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla por haber llamado al público de un concierto que celebraba en Marinaleda a "matar a un puto guardia civil". Por estos hechos ha pedido "perdón" y ha aceptado una pena de dos años de prisión pero con la solicitud expresa al tribunal de suspender dicha pena de cárcel.

En un hilo de tres mensajes escritos en catalán en la red X, Valtonyc dice que con este acuerdo cierra "una etapa de once años de represión", aunque "no de la forma que me hubiera gustado, pero pacté por falta de energía, ya que el exilio debe tener un sentido colectivo; nunca debería ser una solución personal".

Argumenta que pactó para que su hermana "recupere a su hermano" aunque entiende "que mucha gente se haya sentido decepcionada, pero no tenía opción si quería ponerle punto final de una vez".

Ha explicado que "nunca" ha "prometido nada a nadie", no ha tenido "ningún cargo o sueldo público", y cree que "soy más útil libre que en prisión".

También ha dado las gracias "a quienes me han acompañado", ya que "no hubiera podido hacerlo solo", y ha apostillado: "desde el 2012, que me detuvieron, hasta hoy, hemos dejado el mundo un poco mejor poniendo mi caso a disposición de los derechos fundamentales, gracias a la solidaridad y la lucha colectiva".

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), durante un concierto celebrado el 31 de marzo de 2018 en la localidad sevillana de Marinaleda, entonces gobernada por el histórico líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, de IU, el mencionado rapero conminó al público a "matar a un puto guardia civil esta noche". "Iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez", señalaba la asociación haciéndose eco de las palabras del rapero en aquel concierto.

Fruto de su denuncia, se produjo esta semana el acuerdo de conformidad que el rapero ha justificado ahora ante sus seguidores.