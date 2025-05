El SAS logra reducir el absentismo en las citas médicas un 5,2%

El año pasado se perdieron en Andalucía nada menos que cuatro millones de citas médicas, más de la mitad –2,4 millones– en la Atención Primaria. Para poner freno al absentismo de los usuarios, la Consejería de Salud decidió a final de 2024 ampliar la herramienta AviSAS a este primer primer nivel asistencial, ya que en un inicio solo funcionaba para las consultas con el especialista y las pruebas diagnósticas. A través de esta app, un sistema de notificaciones y recordatorio de citas, el SAS informa a los ciudadanos de la «posibilidad y conveniencia» de cancelar o modificar la fecha de la cita si no se puede acudir a la que ya está concertada, de forma que esta no se pierda y pueda ser reasignada a otro usuario. Y los resultados, ciertamente, son más que positivos.

Según informó ayer la consejera de Salud, Rocío Hernández, gracias a esta app el absentismo de ciudadanos que cerraron una consulta en atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha reducido en un 5,2 por ciento, lo que ha supuesto que se recuperaran unas 11.800 citas.

Esta aplicación cuenta ya con 350.000 usuarios, 150.000 más que a finales de 2024, y debido a sus buenos resultados la titular de Salud animó a los ciudadanos a descargársela para contribuir al buen funcionamiento de la Sanidad Pública andaluza.

«Vamos a seguir trabajando para mejorar la accesibilidad en la Atención Primaria», subrayó la consejera en la Comisión sobre Salud. En este sentido, la consejera recordó que la app AviSAS no solo ha reducido el absentismo, si no que también «nos ha ayudado en la gestión de citas en menos de 72 horas», una de las medidas estrella de esta consejera. Según los datos que ofreció en comisión parlamentaria, en el primer trimestre del año, poco más de 206.000 citas fueron al «Back office», un sistema de gestión de citas que se utiliza cuando el servicio de atención telefónica, Salud Responde, no puede asignar una cita directamente. Este sistema permite que las solicitudes de cita que no pueden ser gestionadas por teléfono sean remitidas a los centros de salud para que asignen la cita. «Gracias a ello conocemos la demanda real que hay en la Atención Primaria, lo que nos ha permitido gestionar a tiempo el 99% de las citas», aseguró Hernández.

Además, añadió, gracias al AviSAS, que lleva funcionando a penas dos años, «no solo gestionamos mejor las agendas, también conocemos mejor el tipo de atención que demanda el paciente». En este sentido, informó, que el 65% de los usuarios piden a su médico de cabecera cita telefónica y que las consultas son, básicamente, para dudas o renovaciones de tratamientos.

Gracias a la información obtenida a través de esta aplicación, se ha podido reorganizar el funcionamiento de los centros de salud, dijo la titular de Salud. En este punto, subrayó que gracias a que se han recortado los tiempos de espera, el mes pasado aumentaron un 13% las consultas médicas, un 32% las agendas administrativas y, también, las consultas de acogida gestionadas por enfermeras, una herramienta que «ha ayudado a la resolución del 56% de los casos», sin necesidad de hacer una derivación al facultativo.

Por todo ello, desde el PP andaluz piden extender esta herramienta al resto de España y que sea tenida en cuenta por el Ministerio de Sanidad. Además, inciden, una plataforma unitaria de salud en todo el territorio nacional permitiría a los ciudadanos poder ser atendidos en cualquier comunidad autónoma si así se precisase.