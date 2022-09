SOS por el Parque del Turruñuelo de Triana

Quizás hace 10/15 años Triana era un barrio lleno de personas adultas que se han convertido en mayores, pero gracias al encanto que tiene nuestro barrio y como es lógico de forma cíclica se ha llenado de parejas con niños más o menos pequeños que adoran su barrio. Un barrio que no está preparado para acoger las necesidades de esos niños.

Y esta es la razón de este escrito.

Somos un grupo de padres que nos preocupa y nos gusta nuestro barrio y queremos que nuestros hijos lo vivan como nosotros, pero acorde a su edad.

No es normal que todos los barrios de Sevilla hayan tenido cines de Verano, menos el nuestro; no es normal que estemos semanalmente quejándonos de la insalubridad del único parque grande que hay en el barrio ni que tampoco lo arreglen como nos prometieron hace casi un año. Burocracia, dicen, no hay fondos, dicen...mientras vemos cómo arreglan el resto de parques de la ciudad.

Esto no es un problema de un partido político o de otro, está circunstancia lleva mucho tiempo. Es una falta de pacto de compromiso hacia nuestro futuro, que son los peques.

Si no saben qué hacer, qué actividades crear, que nos llamen , que nos pregunten y nosotros estamos encantados de ofrecer ideas. Queremos crear comunidad alrededor de nuestro barrio, de nuestra ciudad y queremos que nuestros hijos estén en ella.

Por eso pedimos que se tomen medidas para que la infancia de nuestros pequeños en nuestro maravillosa ciudad sea adecuado a ellos.