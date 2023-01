Todo sobre los Goya: Sevilla ya luce como escenario de la fiesta del cine español

Sevilla acogerá el próximo 11 de febrero la ceremonia de los 37 Premios Goya tras la exitosa gala celebrada en 2019, un evento que se va a realizar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), y que pasará de cuatro a cinco nominaciones en todas las categorías. Además, la capital hispalense se impregnará del espíritu de los Goya en las semanas anteriores a esta cita con una serie de actividades como proyecciones de las películas nominadas acompañadas de encuentros con sus autores y protagonistas, exposiciones, conciertos y un photocall que se instalará en el Ayuntamiento con una réplica de un Premio Goya. Fernando Méndez-Leite es el actual presidente de la Academia.

Como antesala de los Goya, la comunidad va a acoger la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se va a realizar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería el próximo 4 de febrero.

Estos galardones, cuya primera edición se celebró en Málaga, están organizados por la Academia del Cine de Andalucía en reconocimiento a una tierra internacional de cine y como homenaje a los profesionales del sector que desempeñan su labor en esta provincia. Almería acumula 70 años de rodajes, algunos de ellos míticos, como ‘Lawrence de Arabia’ o la Trilogía del Dólar, de Sergio Leone.

Por otro lado, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) va a realizar el próximo enero en Sevilla la trigésimo quinta edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz, un evento que ya ha dado a conocer las nominaciones en las once categorías competitivas y que encumbrará como Mejor Película Andaluza a ‘El universo de Óliver’, ‘La consagración de la primavera’, ‘Las gentiles’ o ‘Modelo 77′. De esta manera, y según ha informado en un comunicado la asociación organizadora de estos premios, el Premio Asecan Mejor Película Andaluza se lo disputarán en esta edición ‘El universo de Óliver’, de Alexis Morante para Pecado Films, Filmax y La Claqueta; ‘La consagración de la primavera’, de Fernando Franco para Lazona, Kowalski Films, Ferdydurke Films y Blizzard Films; ‘Las gentiles’, de Santi Amodeo para Las Gentiles Película, Grupo Tranquilo PC y Sacromonte Films; y ‘Modelo 77′, de Alberto Rodríguez para Atípica Films y Movistar Plus+.

PREVIA EN SEVILLA DE LOS GOYA

La Academia de Cine, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha programado una serie de actividades paralelas con motivo de la ceremonia de entrega de los premios Goya, de modo que entre el 26 de enero y el 13 de febrero la ciudad es el marco del concierto ‘De gala con los Goya’, encuentros con intérpretes y cineastas, proyecciones y una exposición -en la avenida de la Constitución-, e iluminará algunos de sus espacios más representativos con imágenes de las películas nominadas.

También desde este pasado jueves, los ciudadanos pueden conocer de cerca la famosa estatuilla que tantos profesionales del cine español han levantado durante los últimos 36 años. Así, nueve réplicas a tamaño gigante adornan ya las calles durante las dos semanas previas a la gala, han confirmado fuentes municipales a Europa Press. Las personas se podrán fotografiar con estas estatuas gigantes del Premio Goya que se instalarán en el Auditorio Andalucía, la Plaza de San Francisco, Marqués de Contaderos, Plaza de España y Triana, entre otras ubicaciones.

Desde el 6 hasta el 11 de febrero, de 12,00 a 20,00 horas, los vecinos de Sevilla podrán acudir al Ayuntamiento de la ciudad para fotografiarse con una réplica de un Premio Goya y descubrir una recreación exacta del photocall de la 37 edición de los Goya, por el que desfilarán todos los nominados e invitados en la gran noche del cine español. Los Goya también llenarán de luz edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre del Oro o la Muralla de la Macarena con imágenes de las películas nominadas. La iluminación estará presente la noche de la gala, el 11 de febrero.

Además, desde el lunes 30 de enero, la Academia invita en los cines Nervión de Sevilla a las proyecciones de los largometrajes nominados en las categorías de Mejor Dirección Novel (‘Cerdita’, ‘Cinco lobitos’, ‘El agua’, ‘En los márgenes’ y ‘Suro’) y Mejor Película (‘Alcarrás’, ‘As bestas’, ‘Cinco lobitos’, ‘La maternal’ y ‘Modelo 77′), categoría esta última que irá acompañada de encuentros entre nominados y el público.

La ciudad hispalense acogerá la ceremonia de entrega de la 37 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 11 de febrero en el Auditorio Andalucía y, como antesala a la gala, la Academia de Cine, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, ha programado distintas actividades previas. “Sevilla se llenará de cine y de actividades culturales durante el mes de febrero y la ciudad entera se prepara para vivir este evento con un programa de actividades paralelas. Queremos que la ciudad de impregne de cultura y de cine y que la gala trascienda más allá de la ceremonia”, ha dicho el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

“Es más, confiamos en superar el impacto económico que para la ciudad deparó la gala de 2019, cuando se cifró en 57 millones de euros. Sin duda, todo un ‘taquillazo’ para una ciudad inmersa también en una sólida estrategia de captación de rodajes”, ha añadido el regidor. En este sentido, el Ayuntamiento, sus calles, el Cartuja Center CITE, los cines Nervión, el Convento de Santa Clara, el Alcázar, el Paseo Marqués de Contaderos y el centro penitenciario Sevilla I son algunos de los escenarios de esas actividades programadas.

Las melodías de películas nominadas en diferentes ediciones de los Premios Goya sonarán este año en Sevilla. Este viernes 27 de enero se celebró en el Cartuja Center CITE, ‘De gala con los Goya’, concierto organizado por la Academia de Cine en colaboración con el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, que incluye creaciones musicales para la gran pantalla de los compositores ganadores y nominados de Premios Goya José Nieto (‘Carmen’), Roque Baños (‘La piel del tambor’), Zeltia Montes (‘El buen patrón’), Bingen Mendizabal y Koldo Uriarte (‘Baby’), Víctor Reyes (‘En la ciudad sin límites’), Federico Jusid (‘El verano que vivimos’), Arnau Bataller (‘Mediterráneo’) y Manu Rivero (‘La sombra de la ley’).

El programa, que se completa con la suite ‘Historia de nuestro cine’, fue interpretado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), bajo la dirección musical de David Hernando. El concierto lo presentó el actor Antonio Dechent.

Presentación de las actividades previas. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA FOTO: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Asimismo, los Premios Goya tomarán las calles. La Avenida de la Constitución será el marco en el que se exhibirán medio centenar de fotografías en gran formato de los profesionales andaluces que han recibido un Premio Goya. Esta exposición urbana refleja la emoción que rodea a la gran noche del cine español. Pipo Fernández, Alberto Ortega, Papo Waisman y Luis Castilla son los autores de estas imágenes que podrán disfrutar los visitantes que recorran este espacio del 27 de enero al 13 de febrero.

Promoción como plató de Sevilla

Sevilla se mostrará como escenario de producciones audiovisuales y gran plató cinematográfico con motivo de la celebración en la ciudad, el sábado 11 de febrero, de la ceremonia de entrega de los Premios Goya, con motivo de la cual desarrollará un programa de actividades previo.

Esa agenda de actividades paralelas fue presentada este viernes por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, en un acto que ha servido de inauguración de la exposición fotográfica, en la misma avenida de la Constitución, ‘De Andalucía a los Goya’.

Desde el pasado jueves están repartidos por distintos puntos de la ciudad, como las plazas de San Francisco y de España, ocho grandes “cabezones” de Goya, como se denomina cariñosamente la estatuilla del galardón cinematográfico.

Exposición con motivo de la gala de Los Goyas en la avd. de La Constitución. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

Estas actividades se complementan con proyecciones cinematográficas en lugares emblemáticos de la ciudad, y con encuentros de protagonistas de la industria local y conciertos, mientras que en el Salón Apeadero del Ayuntamiento se mantendrá una alfombra roja para que cualquier que lo desee pueda fotografiarse con un Premio Goya.

Los encuentros con la industria local contarán con la intervención de algunas de las personas de referencia del cine andaluz y se celebrarán entre el 6 y el 8 de febrero.

En estos encuentros participarán ganadores de Premios Goya como los directores Alberto Rodríguez o Benito Zambrano; el guionista Rafael Cobos; el productor Gervasio Iglesias; la actriz Ana Fernández; el director de arte Pepe Domínguez; la directora de producción Manuela Ocón, el sonidista Daniel de Zayas y el montador José M.G. García Moyano, entre otros.

Sostenibilidad

La Academia de Cine ha anunciado que los ‘cabezones’ de los Premios Goya 2023 se realizarán con material reciclado mientras que la alfombra roja y el photocall serán recicladas y reciclables.

Con este anuncio, la institución subraya su apuesta “por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente” en la próxima ceremonia de los premios del cine español que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla, en la que, además los invitados a la gala se alojarán en hoteles con certificación energética LEED.

Una de las réplicas gigantes de la estatuilla de Los Goya instalada en la Plaza de San Francisco. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

Exposición con motivo de la gala de Los Goyas en la avd. de La Constitución. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

Asimismo, destaca que para reducir la contaminación y el consumo de combustible, la organización contará con una flota de coches ecológicos y priorizará el uso de tren frente al avión, siempre que los trayectos origen-destino lo permitan.

Además, apunta que la gala contará con fuentes de agua para todos los asistentes, plástico cero, proveedores de proximidad en catering, papelería y ferretería y separación de residuos con puntos de reciclaje etiquetados.

Como ocurrió el año pasado, la compañía tecnológica Creast medirá la huella de carbono de la gala a través de la recogida y análisis de evidencias en las áreas de las principales emisiones -energía, movilidad, catering, materiales, residuos, alojamientos y agua-, y realizará una comparativa entre el impacto medioambiental de la gala del año pasado y la de 2023.

¿Cómo será la gala?

El actor Antonio de la Torre, que junto a Clara Lago presentará el próximo 11 de febrero la gala de los Premios Goya en el Auditorio Andalucía de Sevilla, ha afirmado con humor que se “dejaría dar una hostia” para promocionar el cine español, en alusión a lo sucedido con Will Smith en los pasados Oscar.

“(El bofetón y la broma a costa de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett) fue muy desafortunado, porque uno se pasó tres pueblos y el otro perdió el control. Pero esto es otra industria distinta, muy digna y donde se hace también un proyecto de calidad aunque quitándole un cero. Me parece hasta sangrante la comparación”, explicó De la Torre al ser preguntado sobre si rebajarán el tono de las bromas a raíz de este incidente.

“Mi opinión personal es que hay muchos temas importantes sobre los que se puede ser sarcástico, más allá de lo que haga un compañero de profesión. Pero bueno, al final, parece que en las galas la gente está esperando a ver qué pollo se monta o a ver qué tuiter más incendiario se sube o qué titular se saca”, lamentó el 14 veces nominado a los premios Goya.

Una de las réplicas gigantes de la estatuilla de Los Goya en la Plaza de España. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

De la Torre calificó de “vorágine” este tipo de situaciones en las que se ven envueltas las galas de premios y lo compara con el “consumo audiovisual”. “Lo que espero es que esta gala sea una experiencia que te obliga a parar y a concentrar el tiempo en una cosa: cultura e inmediatez son antagonistas”, defendió en una presentación en la Academia de Cine.

En esta misma línea, Clara Lago también se mostró reacia a hacer bromas de este tipo con los compañeros. “No es nuestro lugar, siento que ese tipo de humor no es nuestro rol, dentro de que podemos intentar hacer una gala amena y caer simpáticos”, explicó la actriz, nominada en 2003 al Goya por su papel en ‘El viaje de Carol’.

NATALIA LAFOURCADE O PABLO LÓPEZ

Ambos intérpretes avanzaron algunas de las sorpresas que tendrá la gala, organizada por Gestmusic, entre ellas actuaciones musicales como las de Natalia Lafourcade o Pablo López -De la Torre no desveló en cambio si los presentadores también serán parte de algún número musical-.

“El año pasado no hubo presentadores y ahora nosotros, que somos actores, no sabemos muy bien en qué encuadrarnos. No somos Dani Rovira ni Silvia Abril, somos dos actores en un año de buena cosecha y desde ahi, concienciados, vamos a tratar de acompañar la fiesta del cine español”, explicó el actor malagueño.

Así, reiteró que “el propósito” será el de introducir la gala y hablar de “la gran cosecha” de este año, que para el actor es “una de las mejores de la última década”. Asimismo, confirmaron que no se inspirarán en precedentes de otros años. “Si la Academia ha decidido optar por otra cosa diferente, tenemos que hacerlo a nuestra manera, porque ya hay cómicos maravillosos”, indicó

MENOS DE TRES HORAS

La duración de la gala siempre es algo que está presente y, en esta ocasión, De la Torre y Lago se comprometieron a hacerlo en dos horas y media -habitualmente superan las tres horas-. “Queremos ser hilo conductor sin estar superpresentes y acortar las intervenciones para que no se haga eterno”, ha añadido.

Exposición con motivo de la gala de Los Goyas. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

Clara Lago señaló que será una gala ecléctica en cuanto a temática -”no puedes decir que sea solo reivindicativa o cómica, habrá muchas cosas”- y que estará dirigida para disfrute del público. “Al final, el cine solo tiene sentido si hay un público que lo ve y esto no deja de ser la fiesta para el cine español. Como hay muchas películas vistas este año, creo que va a ser como un partido de fútbol para el espectador, porque querrá saber quién va a ganar”, apuntó.

También aludió a las posibles críticas que ya han sufrido años anteriores otros presentadores. “Si piensas en la crítica, suelto el micrófono y me voy a mi casa. Me lo digo muchas veces a mí mismo, que te pongan a parir va en el sueldo de actor. Eso sí, igual se me cae el móvil al váter cuando acabe la gala, no lo descarto”, ironizó De la Torre.

LA PORRA DE LOS GOYA

Los Premios Goya 2023 estrena ‘La Porra de los Goya’, juego interactivo con el que el público podrá intentar adivinar gratuitamente y desde cualquier dispositivo electrónico los 28 ganadores que se conocerán en Sevilla el próximo 11 de febrero, según señala la Academia del Cine.

Los participantes en el juego debe ser mayores de edad y la persona que mayor número de aciertos tenga será invitado a los Goya, junto con un acompañante, con viaje y alojamiento incluido, y 10 personas más serán agraciadas con un año de cine español, con el que podrán asistir al cine gratuitamente durante el año 2023 a 10 películas distintas con un acompañante.

LAS NOMINADAS

La cinta ‘As Bestas’, de Rodrigo Sorogoyen, es la favorita para la próxima edición de los próximo Premios Goya al acaparar 17 nominaciones, mientras que ‘Modelo 77′ de Alberto Rodríguez, con 16, y ‘Alcarràs’, de Carla Simón y ‘Cinco lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con once nominaciones, copan los siguientes puestos en cuanto a reconocimientos.

De todas ellas, solo tres cintas competirán en las principales categorías, tanto a mejor dirección como película. En la categoría de mejor dirección ‘As bestas’, ‘Modelo 77′ y ‘Alcarràs’ estarán acompañadas por Pilar Palomero, con su nuevo trabajo ‘La maternal’, además de por Carlos Vermut con ‘Mantícora’.

En mejor película sí estarán junto a Alauda Ruiz de Azúa por ‘Cinco lobitos’, que da el relevo a Carlos Vermut -el resto de cintas se mantienen en esta categoría-. Juntando las dos categorías, se da una paridad entre los nominados, con el mismo número de directores y directoras.

Además de ellas, ‘Cerdita’ y ‘Los renglones torcidos de Dios’ reúnen seis nominaciones, ‘En los márgenes’ e ‘Irati’, cinco; ‘Mantícora’, cuatro y ‘La maternal’, ‘La piedad’ y ‘Un año, una noche’, tres. Por categorías, en mejor actor protagonista optarán al premio Denis Menóchet (‘As bestas’), Luis Tosar (‘En los márgenes’), Nacho Sánchez (‘Mantícora’), Javier Gutiérrez (’Modelo 77′) y Miguel Herrán (’Modelo 77′).

En cuanto a actriz protagonista, optarán Marina Foïs (‘As bestas’), Laia Costa (‘Cinco lobitos’), Anna Castillo (‘Girasoles silvestres’), Bárbara Lennie (‘Los renglones torcidos de Dios’) y Vicky Luengo (‘Suro’).

NUEVA NOMINACIÓN PARA PENÉLOPE CRUZ

Para mejores actrices de reparto, repite Penélope Cruz -la más nominada entre las actrices españolas, que suma una más a sus 13 previas- por ‘En los márgenes’, y estará acompañada de Carmen Machi (‘Cerdita’), Susi Sánchez (‘Cinco lobitos’), Marie Colomb (‘As bestas’) y Ángela Cervantes (‘La maternal’).

Para actor de reparto, Diego Anido y Luis Zahera por ‘As bestas’ estarán en la misma categoría que Ramón Barea (‘Cinco lobitos’), Fernando Tejero (’Modelo 77′) y Jesús Carroza (’Modelo 77′). Se da la circunstancia de que el total elenco de actores de ‘Cinco lobitos’ está en las cuatro categorías.

En otras categorías como mejor dirección novel aparecen Carlota Pereda por ‘Cerdita’, Ruiz de Azúa por ‘Cinco lobitos’, Elena López Riera (‘El agua’), Juan Diego Botto (‘En los márgenes’) y Mikel Gurrea (‘Suro’). En guion adaptado, además de películas como ‘Cerdita’ o ‘Los renglones torcidos de Dios’, surgen nombres menos repetidos como los de Fran Araújo, Isa Campo o Isaki Lacuesta por ‘Un año, una noche’, Paul Urkijo por ‘Irati’ o el de Félix Viscarret por ‘No mires a los ojos’.

Para mejor guion original estarán Carla Simòn (‘Alcarràs’), Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (‘As bestas’), Alauda Ruiz de Azúa (‘Cinco lobitos’), Carlos Vermut (‘Mantícora’) y Alberto Rodrigez y Rafael Cobos por ‘Modelo 77′.

ALBERT SERRA, SIN NOMINACIONES

Del resto, ‘Argentina 1985′ optará a mejor película iberoamericana, mientras que en película europea habrá títulos conocidos como los de ‘Belfast’, ‘Fue la mano de Dios’ o ‘La peor persona del mundo’. Por el contrario, también ausencias como las de Albert Serra, por ‘Pacifiction’, que se va de vacío.

La lectura ha corrido a cargo de las actrices Blanca Portillo y Nora Navas, acompañadas por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina. En total, en la próxima edición de los Goya habrá 28 categorías, que por primera vez contarán con cinco nominaciones.

A la 37 edición de los Premios Goya han optado un total de 165 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Antonio de la Torre y Clara Lago conducirán los Goya 2023, que se entregarán el 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.