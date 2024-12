El alcalde de Sevilla acumula problemas: dimite la comisaria del centenario de la Expo del 29, por "desatención"

La comisaria del Centenario de la Exposición de Sevilla de 1929, Amparo Graciani, ha presentado su dimisión, cuando apenas llevaba unos meses en el cargo, por la "desatención" que ha sentido por parte del Consistorio y "la falta de mimbres" para construir el proyecto. "Esa falta de atención la he puesto en evidencia reiteradamente, ha habido momentos en los que lo he dejado por escrito y no he obtenido respuesta".

Así lo expresa la ya excomisaria del Centenario en declaraciones a Europa Press en las que insiste en esa idea de la desatención. "No he tenido desavenencias, tengo otras vías para seguir trabajando por la ciudad sin ataduras de tipo político. Lamento que esto pueda afectar políticamente, nunca ha sido mi intención, pero quiero poder actuar con libertad y creo que no puedo seguir ahí", añade Graciani.

"Soy una persona con un gran sentido de la corresponsabilidad social, del esfuerzo, de la excelencia en el trabajo y esa es mi forma de entender las cosas", abunda, al tiempo que incide en "la falta de apoyos" en lo que "debía ser un proyecto de ciudad, con una visión transversal amplia y una apuesta verdadera del Ayuntamiento". Al respecto, la excomisararia apunta que "probablemente, se dé a la persona que lo vaya a liderar todo lo que a mí no se me ha dado. Esa persona está muy vinculada a la Cámara de Comercio", afirma sin desvelar su nombre.

Por último, Graciani subraya que cuando accedió al cargo lo hizo "para trabajar y no para estar involucrada en cuestiones políticas". "Seguiré trabajando para la ciudad. A fecha de hoy, no se me ha agradecido el haberme involucrado". En cuanto a su cargo, deja claro que no es comisaria desde el 9 de mayo. "Mi nombre se utilizó en ese momento porque políticamente interesó. Mi nombramiento viene de mitad de julio y he trabajado desde la gratuidad. Lamento que las cosas hayan sucedido así", concluye.

Doctora en Historia del Arte, catedrática de Historia de la Construcción en la Universidad de Sevilla, Académica Correspondiente por Bogotá de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y Medalla de Sevilla en 2023, Graciani ha estado sólo unos meses al frente del Comisariado, órgano colegiado de colaboración y asesoramiento especializado que tiene entre sus fines la elaboración de propuestas, la planificación y el diseño de las actividades conmemorativas.

En una entrevista con Europa Press, publicada a finales del pasado mes de septiembre, Graciani señalaba que se estaba trabajando en la creación de una marca y un proyecto "lo suficientemente amplio para que todo tenga cabida: todo lo que que se refiera a la exposición iberoamericana y los hitos conmemorativos que celebraremos estos años", como la Boda de Carlos V, "que es el arranque de la idea del iberoamericanismo, puesto que se casa con Isabel de Portugal".

Graciani ponía el foco entonces en las funciones "diversas y muy amplias" que, en su opinión, debían desarrollar desde el Comisariado, "desde lo que concierne a la participación, a las relaciones con las administraciones y la proyección de la ciudad: muchas encomiendas que precisan de una oficina y un gran equipo que habrá que formar". aseguraba.

Uno de los aspectos en los que se ha estado trabajando en el Comisariado ha sido la confección de un plan estratégico, con la solicitud al Gobierno de España de la condición de 'Declaración de evento de excepcional interés público', entre sus líneas maestras. Graciani abogaba también por mostrar al público los pabellones construidos para la Muestra Iberoamericana, "incluso aspectos decorativos que han desaparecido, con lo que habría que celebrar exposiciones sobre los contenidos de los edificios y realizar estudios de investigación; hay muchísimo por conocer todavía", añadía.