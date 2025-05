IU y Sumar en Andalucía confían en reeditar la coalición electoral con Podemos

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), y la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y diputada, Esperanza Gómez, han expresado este miércoles su confianza en reeditar con Podemos la coalición electoral que concurrió a las elecciones autonómicas andaluzas de junio de 2022 bajo la marca de Por Andalucía, y han venido a trasladar que "no contemplan" la hipótesis contraria, es decir, que Podemos no forme parte de dicha coalición.

Inma Nieto y Esperanza Gómez se han pronunciado sobre este asunto en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre si temen que la dirección estatal de Podemos se oponga a que dicha formación vuelva a formar parte de la coalición a la que sí se sumó 'in extremis' en 2022 junto a IU, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes-Equo y Alianza Verde.

La portavoz de Por Andalucía y miembro de IU, Inma Nieto, ha subrayado que su grupo parlamentario está "volcado en trabajar, en fiscalizar las políticas de destrozo del Gobierno" andaluz de Juanma Moreno (PP-A), en "plantear alternativas solventes que resuelvan los problemas de la gente".

"Estamos en sus preocupaciones, en lo que a la gente le interesa, y desde el grupo parlamentario no glosamos valoraciones de líderes, mucho menos si son estatales", ha añadido Inma Nieto para apostillar que, "en Andalucía, cuando trabajamos entre andaluces y gestionamos lo cotidiano entre nosotros, vamos funcionando bien, y así esperamos que siga siendo, y yo creo que así va a seguir siendo", ha puntualizado.

Por su parte, la diputada Esperanza Gómez, que es coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, ha subrayado que por parte de su espacio político vienen "trabajando desde el inicio de la legislatura en el seno de la coalición con normalidad, y pensamos que así va a seguir siendo".

Dicho esto, y al hilo de la propuesta que el Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha enviado a los partidos que formaron parte de la confluencia Por Andalucía para regular unas primarias de cara a la conformación de las listas de las próximas elecciones andaluzas --previstas para junio de 2026--, la representante de Movimiento Sumar ha indicado que en su partido "no estamos pensando en el reglamento de primarias, porque esperamos llegar a un acuerdo sobre programas, listas, mensajes y todo lo demás".

"Las primarias es verdad que resuelven las listas, que es uno de los temas a debate, pero son muchos los que componen una coalición", ha añadido al respecto Esperanza Gómez, que ha defendido que el grupo parlamentario cuenta actualmente con "un buen funcionamiento" y no ve "ninguna razón por la que eso no vaya a continuar así y no cristalice en un nuevo acuerdo de cara a las nuevas elecciones andaluzas, sean cuando sean".

A la pregunta de si, al hilo de declaraciones de dirigentes nacionales de Podemos, temen que "todo salte por los aires antes de las próximas elecciones", Inma Nieto ha respondido que "no, en Andalucía no tenemos esa percepción", mientras que Esperanza Gómez ha añadido que "no contemplamos la hipótesis siquiera".

"Estamos trabajando pensando en lo que queda de legislatura" y en "cómo conseguir ponerle freno" al "destrozo" que, a su juicio, puede seguir haciendo el Gobierno de Juanma Moreno, "no sólo con nuestro trabajo parlamentario ahora, sino armando una candidatura para seguir haciéndolo en el futuro", ha abundado Esperanza Gómez para insistir en que "esa hipótesis no la estamos ni siquiera contemplando".

Finalmente, a la pregunta de si han comentado con los compañeros de Podemos Andalucía las declaraciones de dirigentes estatales de la formación morada sobre la política de alianzas del partido de cara a las próximas elecciones, Inma Nieto ha respondido que en el seno del grupo Por Andalucía hablan "todos los días muy fluidamente, pero de las cosas que tenemos entre manos, pero ni en vivo ni por Whatsapp hemos hablado de este asunto", ha zanjado.