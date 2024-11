Violencia de género: caen los contratos bonificados

Las empresas que contratan a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a algunos beneficios fiscales, entre otros: 1.500 euros al año, durante cuatro ejercicios, por cada contratación indefinida a tiempo completo o 600 euros al año, si el contrato es temporal, durante toda su vigencia.No obstante, este tipo de contratos bonificados han descendido drásticamente, según CC OO, pese a que son «intrumentos esenciales» para apoyar la independencia económica de estas mujeres.

Según los datos que presentó ayer el sindicato en rueda de prensa, en 2023 solo hubo 129 contrataciones bonificadas, la cifra más baja desde 2014, cuando se notificaron 138. En el primer trimestre del 2024, según datos de Comisiones Obreras, solo fueron ocho. «Su decreciente concesión indica fallos en la implementación de estas ayudas o posibles barreras de acceso que las víctimas enfrentan para beneficiarse de ellas», interpretaron desde CC OO, desde donde ven «fundamental que se fortalezca el acceso a empleos protegidos para estas mujeres, así como a la reordenación de jornadas y la posibilidad de cambios de centro de trabajo».

Para la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, este es un ejemplo de que la comunidad necesita de políticas «más eficaces para acabar con la violencia machista», por lo que pidió al Gobierno andaluz una «revisión exhaustiva» del uso dado a los 60 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género al entender que «no han logrado el impacto esperado».

Desde Adecco apuntan que para que una mujer pueda acreditar su condición de víctima de la violencia de género, debe presentar primero una de estos documentos a la empres: sentencia condenatoria por un delito de violencia de género; orden de protección; resolución judicial con una medida cautelar a favor de la víctima; informe del Ministerio Fiscal que señale indicios de que la mujer es víctima de la violencia de género; informes de los servicios sociales destinados a las víctimas de la violencia de género.

Desde la compañía de recursos humanos aclaran que en la práctica muchas mujeres no comunican su condición de víctimas y, por tanto, el contrato bonificado no llega a hacerse efectivo. «Por un lado, las mujeres creen que en las empresas sigue habiendo estigma, al asociarlas con personalidades inseguras o conflictivas, mientras que algunas empresas temen que la incorporación de una mujer víctima exija una flexibilidad y unas condiciones para las que no están preparadas», apuntan. No obstante, desde Adecco aseguran que «el compromiso de estas mujeres suele ser doble, debido a las dificultades que atraviesa y a la necesidad de independencia económica para salir adelante».