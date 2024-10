Aragón convoca las primeras Becas de Excelencia de acceso a la Universidad, dotadas con 325.000 euros

El Gobierno de Aragón ha dado un paso importante para promover la excelencia académica con la publicación de las Becas de Excelencia, dirigidas a estudiantes que acceden por primera vez a estudios universitarios de Grado y Máster en el curso académico 2024-2025. A diferencia de otras ayudas, el único criterio para acceder a estas becas será la nota media, dejando de lado aspectos como la renta familiar de los solicitantes.

Con un presupuesto de 325.000 euros, estas becas tienen como objetivo premiar a los estudiantes e incentivar su rendimiento académico y fomentar la retención de talento en la comunidad. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha detallado que estas becas se convocan por primera vez en la región y cuentan con un total de 130 ayudas: 110 para estudios de Grado y 20 para estudios de Máster.

Cada beca está dotada con 2.500 euros, un incentivo significativo para los estudiantes con expedientes sobresalientes. La intención del Gobierno de Aragón es, según la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, "premiar la excelencia académica, incentivar el esfuerzo y asegurar que los estudiantes más destacados puedan continuar sus estudios en el territorio".

Requisitos para optar a las Becas de Excelencia

Para garantizar que las becas se dirigen a los estudiantes con un alto rendimiento académico, se han establecido requisitos rigurosos. En el caso de los estudiantes que accedan a un Grado universitario, deberán haber superado la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU) con una calificación mínima de 9, además de estar empadronados en algún municipio de Aragón.

Estos estudiantes deben acceder a los estudios universitarios por primera vezy la beca será compatible con otras ayudas, como las becas de movilidad del Gobierno autonómico y las del Ministerio de Educación. En cuanto a los estudiantes que soliciten la beca para estudios de Máster,se exigirá una nota media en su expediente académico de la carrera de al menos un 9. Al igual que con las becas para Grado, sólo podrán optar a estas ayudas aquellos que accedan por primera vez a estudios de Máster.

Procedimiento y solicitud

El procedimiento de concesión de estas becas se tramitará bajo el régimen de concurrencia competitiva, es decir, las becas se adjudicarán en función de las notas de los estudiantes, sin considerar otros factores como la renta familiar. El proceso de solicitud deberá realizarse exclusivamente de manera electrónica a través de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOA.

Es fundamental que los estudiantes completen correctamente el proceso de solicitud y conserven el justificante de registro como prueba de haber cumplido con los plazos y requisitos establecidos. Aquellas solicitudes que no se presenten a través de los medios indicados o no finalicen el proceso de manera adecuada no serán tenidas en cuenta para la concesión de la beca.

Promoción de la excelencia y el talento en Aragón

La consejera Claudia Pérez Forniés ha subrayado que estas becas "no solo son una recompensa al esfuerzo de los estudiantes, sino también una herramienta para garantizar que el talento local se quede en Aragón, contribuyendo al desarrollo social y económico del territorio".

El hecho de que el único criterio de selección sea la nota académica refuerza la idea de que estas becas buscan reconocer el mérito y la capacidad de los estudiantes más brillantes. Asimismo, la dotación económica de 2.500 euros por beca supone un apoyo significativo para los estudiantes que desean continuar con su formación sin que el aspecto económico sea un obstáculo.