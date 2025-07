La causa del fuego en el caso del menor fallecido en Zaragoza fue, al parecer, una olla hirviendo

Este sábado 26 de julio se ha comunicado la triste noticia de que Killian, el niño de cinco años que permanecía en la UCI del Hospital Materno Infantil desde el incendio en su vivienda en Zaragoza de hace dos semanas, ha muerto. El Gobierno de Aragón ha avanzado la información a primera hora del día.

En la madrugada del jueves 10 de julio, se produjo un incendio en un bloque de viviendas de la calle Jaca, del popular barrio de las Delicias de la capital aragonesa. Todos los vecinos pudieron desalojar el edificio sin sufrir daños, pero en el piso del suceso se encontraba un niño de 5 años, a quien sus progenitores habían dejado solo y nadie más sabía que estaba dentro. Así pues, desde el suceso, el pequeño permanecía en la UCI aferrándose a la vida.

Estuvimos llamando y pegando en la puerta pero nadie contestó

Una de sus vecinas se alertó al descubrir llamas en la cocina de la vivienda del menor. Rápidamente avisó al resto para salir del edificio y contactar con los bomberos. En un primer instante, creyeron que podía tratarse de una estufa, pero la causa del fuego fue una olla hirviendo en la vitrocerámica. "Estuvimos llamando y pegando en la puerta pero nadie contestó", sentenciaba entonces la mujer en ‘El Español’.

Al cerciorarse de que no salía nadie, algunos de los vecinos intentaron echar la puerta abajo con golpes, pero no lo consiguieron. Como nadie respondía al otro lado y no podían entrar a la vivienda, desalojaron el edificio. "Nadie sabía que el niño estaba dentro, hasta que llegó la madre y preguntó 'dónde está mi bebe'" retaba también horas después del suceso la vecina compungida.

Nos fuimos a por una pizza y una Coca-Cola, dijo la madre

Loa agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en acudir al lugar del suceso y minutos después, los bomberos rescataron al menor del interior. "La madre echó a correr hacia la ambulancia para conocer el estado del niño, pero la Policía la detuvo", detalla la vecina.

En un video publicado también por el diario mencionado, se puede escuchar a la angustiada madre del menor decir: "Nos fuimos a por una pizza y una Coca-Cola",

Según la vecina, los padres no eran conflictivos: "Nunca hemos escuchado una discusión entre ellos". Y, además, "tan solo estuvieron fuera 20 minutos". Poco tiempo pero el suficiente como para que el fuego se propagase y calcinase parte del interior del piso.

El Grupo de Homicidios detuvo minutos después del grave suceso a ambos como presuntos autores de un delito de abandono familiar y otro de lesiones graves por imprudencia. Los dos decidieron no declarar al día siguiente ante el magistrado de guardia, donde comparecieron apoyados por los abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén. Finalmente quedaron en libertad provisional con cargos.