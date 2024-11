El Gobierno aragonés aprueba 20 millones en subvenciones para los afectados por la DANA

El Gobierno de Aragón ha dado un paso adelante para responder a los efectos de la DANA que causó estragos en varias comarcas de la región, especialmente Cuencas Mineras, Matarraña y Calatayud. Con una primera estimación de daños que supera los 20 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que establece medidas urgentes para ofrecer apoyo financiero directo tanto a los ayuntamientos como a los particulares afectados.

Las subvenciones se dirigen principalmente a la reparación de infraestructuras, el reembolso de los costos de emergencia y la recuperación de viviendas, comercios, bienes agrícolas y ganaderos. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, explicó que este decreto ley tiene como objetivo cubrir esas necesidades que el real decreto aprobado por el Gobierno central pueda no atender por completo.

Aragón está incluido entre las zonas catastróficas

Aunque Aragón ha sido designado como zona catastrófica, algunos municipios de la región no están incluidos en el primer listado oficial, lo que deja ciertas áreas fuera de las ayudas automáticas estatales en un inicio. No obstante, la Delegación del Gobierno en Aragón aseguró que estos municipios serán incluidos en la próxima fase del decreto estatal, para garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva a todas las áreas afectadas.

Por tanto, el compromiso del Gobierno aragonés es agilizar el proceso, de manera que las ayudas lleguen lo más rápido posible. Según Azcón, en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles se aprobarán las primeras órdenes para activar los fondos necesarios, y estos se publicarán al día siguiente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La intención es que tanto los particulares como las administraciones locales puedan acceder a las ayudas sin demora.

Ampliación de fondos y evaluación de daños

Una de las particularidades de este decreto ley es su flexibilidad en términos de fondos. Aunque la estimación inicial es de 20 millones de euros, el presidente Azcón aclaró que esta cantidad puede ser superada ampliamente en función de los daños que requieran mayor evaluación. La idea es que el Gobierno de Aragón tenga margen para incrementar el apoyo económico a medida que se identifiquen nuevos perjuicios, ya sea en infraestructura pública o en propiedades privadas.

Esta flexibilidad es clave porque los daños en infraestructuras son extensos y en muchos casos difíciles de cuantificar. Solo en el área de carreteras, el Gobierno de Aragón ya ha invertido 2,8 millones de euros y se estima que serán necesarios otros 2,2 millones adicionales. A esto se suman las reparaciones de daños en sistemas de suministro de agua, servicios de emergencia y otras infraestructuras básicas que son esenciales para el funcionamiento de las comunidades afectadas.

Ayudas directas y apoyo a los municipios

El Gobierno aragonés ha diseñado un esquema de ayuda directa a fondo perdido para los particulares que se han visto afectados, cubriendo daños en viviendas, instalaciones agrícolas y ganaderas, industrias, comercios y empresas del sector turístico.

Además, se ha comprometido a cubrir los costos de emergencia generados por personas físicas y jurídicas, así como los provocados en infraestructuras y servicios de mancomunidades, comarcas y ayuntamientos.

Para los ayuntamientos y entidades locales, el Gobierno de Aragón adelantará el 100 % de las ayudas del Gobierno central, a través de convenios que permitirán a los municipios acceder a los fondos sin tener que esperar a la tramitación estatal. Según explicó el consejero Roberto Bermúdez de Castro, este adelanto se concederá con la condición de que los ayuntamientos devuelvan el 50 % de los fondos que no sean cubiertos posteriormente por el Estado.