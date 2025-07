Javier Lambán, a su retratista: "Querida Isabel, ojalá la Oncología fuera tan eficaz conmigo como lo son tus pinceles"

Reconocimiento al exdirigente de Aragón Javier Lambán, este jueves en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón. Allí ha sido presentado su retrato oficial como presidente, realizado por la monja Isabel Guerra, coincidiendo con los diez años de su primera toma de posesión, en 2015.

Un acto en el que socialista aragonés ha reseñado su labor durante sus ocho años al frente del Ejecutivo aragonés y las muchas dificultades que se superaron, como por ejemplo la crisis del covid, pero en el que también ha querido reafirmar su opinión sobre el presente para su partido, el PSOE, con el que cada vez se siente menos identificado.

Jorge Azcón ha destacado de él su pasión por la política, entre otras virtudes

"Como diría Felipe González, y me duele en el alma, me siento hace ya un tiempo huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere, tanto en Madrid como en Aragón. Se podría decir que en este momento de mi vida, el PSOE, mi partido, me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón por contra me alegra el corazón", ha espetado.

Definiéndose a si mismo como "militante de la Constitución Española y socialdemócrata clásico" y "eso me convierte en militante aragonesista", el expolítico ha sido recibido por Jorge Azcón, maestro de ceremonias del acto. El actual presidente de Aragón ha destacado de él su "pasión por la política" y su "valentía", que "le caracteriza indudablemente, para decir lo que piensa, para decir la verdad y para no tener pelos en la lengua".

Lambán retratado junto a sus lecturas favoritas de Azaña o Americo Castro

Del retrato pintado por Guerra, donde aparece Lambán con el estatuto de la comunidad aragonesa en la mano, destacan algunas de sus lecturas preferidas puestas sobre la mesa pintada junto a él: lecturas de Manuel Azaña, las poesías completas de Konstantino Kavafis o Santiago Ramón y Cajal, un ejemplar de 'El Quijote' o un volumen de Américo Castro son las que más destacan.

Visiblemente emocionado tras observarse en el cuadro de la monja, el expresidente del PSOE aragonés hacía referencia directa a su enfermedad durante su sentido discurso. "Querida Isabel [Guerra], ojalá la Oncología fuera tan eficaz conmigo como lo son tus pinceles; no sabes lo que me gustaría, lo feliz que me haría".

El retrato realista de Javier Lambán se suma así al resto de retratos de presidentes de Aragón, que ahora se encuentran en una sala anexa al acceso a Presidencia, pero que próximamente serán trasladados al pasillo de acceso a la Sala de la Corona. Pero aún quedan por presentar los de otros relevantes presidentes de la comunidad autónoma, como son Marcelino Iglesias o Luisa Fernanda Rudi.