El aragonés Pablo Echenique se enzarza con Pérez-Reverte: meten a Pedro Sánchez, Giorgia Meloni e incluso Musolini

El último tuit que ha publicado el célebre Arturo Pérez-Reverte con ha incendiado rápidamente las redes sociales. A raíz de los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del Partido Socialista, y del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su respectivo Congreso Nacional, el novelista ha sido especialmente duro contra ambos, incluyendo también a Santiago Abascal de Vox, mediante un corto pero contundente post en X.

El autor de ‘El capitán Alatriste’ ha compartido un vídeo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni para después añadir sus controvertidas palabras: "Oigo a Feijóo, a Abascal, a Sánchez, a cualquier rascapuertas de los que tenemos aquí, luego comparo sus palabras, tono y contenido con los de esta señora rubia, y me entran unas enormes ganas (momentáneas, pero enormes) de ser italiano".

Pérez-Reverte compara a Meloni con nuestros políticos

En el clip compartido por Pérez-Reverte, la política italiana de derechas dice que sigue creyendo "en un Occidente no solo como un espacio geográfico sino como una civilización. Una civilización nacida de la fusión de la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos, una civilización construida y defendida durante siglos. A través del genio, la energía y los sacrificios de muchos. Cuando vemos Occidente definimos una forma de entender el mundo en la que el individuo ocupa un lugar central, la vida es sagrada, todos los hombres nacen iguales y libres, la ley se aplica a todos por igual, la soberanía pertenece al pueblo. Y la libertad se antepone a todo lo demás", dice Meloni.

Como no podía ser de otra forma, el video subido y el polémico texto publicado por Pérez-Revere han suscitado infinidad de reacciones, la mayoría en contra de sus palabras. Pero un aragonés trascendente en la política nacional ha destacado por su incisiva respuesta, dirigida directamente al escritor. Pablo Echenique, también a través de X, ha condenado sin remilgos el post del periodista. "Le gustan los herederos políticos de Mussolini porque es un escritor sin ideología que no se casa con nadie y solamente dice las verdades del barquero desde la más absoluta objetividad. Claro que sí, José Luis", ha respondido.

Ya no me acordaba de este imbécil, le responde otro mediático

Al margen de estas palabras del exdiputado en el Congreso del grupo parlamentario de Podemos, el afiliado a Vox Bertrand Ndongo escribía también al respecto, haciendo exactamente referencia a esas “palabras, tono y contenido" de Sánchez, Feijoó y Abascal que Arturo lamentaba. "Señor Pérez-Reverte, antes de insultar a los demás por “sus palabras, tonos y contenido”, debería primero mirarse al espejo. Usted me amenazó y tuvo una actitud violenta, muy poco democrática conmigo cuando me acerqué con educación a hacerle una simple pregunta", escribía Ndongo. No obstante, el encontronazo no quedaba ahí, ya que el novelista le correspondía de una forma nada amable: "Ya no me acordaba de este imbécil".