Menor desaparecido que tiene en vilo a Zaragoza: la policía halla un cadáver irreconocible en el Ebro

Zaragoza capital contiene la respiración ante la angustiosa desaparición de Lionel Martín, un joven de tan solo 17 años de cuyo paradero no se sabe nada desde el pasado viernes 4 de abril. Ni una sola pista, ni un esperanzador indicio junto, además, con posiblemente la peor de las noticias. La voz de alarma la ha dado el Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes) y la Asociación SOS Desaparecidos, quienes se han unido para hacer un llamamiento público y desesperado a la colaboración ciudadana para dar cuanto antes con el adolescente.

Lionel Martín R. M., nacido en marzo de 2008, es un menor de 1.65 metros de estatura y complexión atlética que pesará aproximadamente unos 70 kilos. Sus ojos marrones y su pelo castaño son sus principales características, así como la ropa que llevaba la última vez que fue visto en Zaragoza: vaqueros negros y una sencilla camiseta de manga corta blanca con el dibujo de un perro de color negro estampado en el pecho componían su ‘outfit’.

Durante las horas previas a la desaparición

Pero, ¿qué pasó en los momentos previos de su desaparición? Según la denuncia que puso su padre, destrozado ante tan inesperado suceso, del niño dejaron de tener noticias desde el 4 hasta este lunes 7 de abril, día en el que acudió a comisaría. Según lo que ‘Aragón Digital’ ha publicado recientemente, el chico habría salido con sus amigos el viernes y ya no regresó nunca más a la casa familiar. En principio no hay ninguna hipótesis que ponga encima de la mesa la posible desaparición voluntaria del menor zaragozano, pues no consta en la policía que haya desaparecido en ocasiones anteriores.

La incertidumbre sobre el sitio exacto donde Lionel fue visto por última vez en la capital aragonesa añade un componente todavía mayor de urgencia a la búsqueda. ¿Se encontraba en el centro de la ciudad, en alguno de sus barrios periféricos, o quizás en las afueras? Cada calle y cada una de sus esquinas, por grandes o pequeñas que sean, se convierten ahora en un posible escenario desde el que poder investigar lo sucedido.

Sobre la posible mala noticia

Este pasado viernes, llegó desagraciadamente esa posible mala nueva mencionada al comienzo del artículo. Y es que los Bomberos de Zaragoza localizaron un cuerpo flotando en la zona del Embarcadero de Vadorrey. El cadáver que han encontrado, irreconocible por los estragos de las corrientes de agua y los muchos días que se supone que el cuerpo ha estado inerte en el río Ebro, podría ser el del pequeño Lionel Martín. O no, ojalá. Porque la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento ya está en marcha: pronto habrá una confirmación oficial sobre el triste hallazgo.