Marian Rojas, psiquiatra: “Cuando por fin llega el silencio de las vacaciones, llegan preguntas sin fácil respuesta”

Llegan las vacaciones y es hora de desconectar. Tras muchos meses sumidos en la rutina, sin apenas tiempo para descansar completamente, llega un cambio radical. Las vacaciones están marcadas por un mayor tiempo libre y menos obligaciones. A priori, es algo totalmente positivo porque permite descansar, viajar, disfrutar con los seres queridos y realizar todo tipo de actividades de ocio, en casa o fuera de ella.

Sin embargo, el mayor tiempo libre puede volverse en contra. Pueden aparecer preguntas o simplemente no sentirse lleno con lo que se está haciendo: "Estás de vacaciones, pero notas que te sientes vacío". Esa frase es la que utiliza la reputada psiquiatra Marian Estapé para comenzar un vídeo, compartido en su cuenta de Instagram, en el que analiza, valora y aconseja sobre cómo funciona este periodo del año tan particular.

¿Te sientes vacío cuando llegan las vacaciones?

La reflexión de Marian Estapé gira en torno a dicha pregunta sobre el vacío en el periodo vacacional. Empieza contextualizando la situación: "Durante el año hay mucho ruido. No paras de pensar, de hacer, de solucionar, exigencias, familia, niños, trabajo o búsqueda de trabajo. De repente, llegan las vacaciones y todo ese ruido se va y aparece el silencio". Explica qué pasa cuando hay silencio: "Cuando aparece el silencio, aparecen grandes preguntas que no siempre tienen fácil respuesta". Estas son algunas de las más habituales, según la psiquiatra:

¿Me gusta mi vida?

¿Me gustan mis vacaciones?

¿Por qué he venido a este lugar en este año?

¿Qué espero de mis vacaciones?

¿Qué me gusta y qué no de mi vida?

¿Qué tengo que gestionar mejor a mi vuelta?

Son algunos ejemplos, pero hay muchas más. La psiquiatra avisa sobre todas las cuestiones mencionadas: "Todas esas preguntas pueden generar un enorme vértigo". "Te he repetido muchas veces, porque para mí es algo muy importante, que la felicidad o eso que llamamos felicidad depende del sentido que le damos a la vida", recuerda durante su intervención. También lo ejemplifica: "Es levantarse por la mañana y saber que mi vida tiene un propósito, un sentido, una dirección".

Mujer reflexionando en soledad Pixabay

Esto ocurre cuando no se tiene un propósito en la vida

Al igual que puede haberlo, puede que no y Marian Rojas explica lo que ocurre en ese momento: "Cuando no hay sentido de vida, sustituimos eso por sensaciones. Sentido por sensaciones". Explica cómo suelen ser: "Dopaminérgicas: las redes, la comida, el sexo, la pornografía, los videojuegos". Afirma que no todo es blanco o negro: "No todo siendo acaba malo, pero anestesiando esa búsqueda del sentido".

Entonces se da el mencionado momento: "Llegan las vacaciones y de repente hay preguntas". Explica cómo pueden afectar: "Eso puede generar una mezcla de inquietud, tristeza o incluso angustia, especialmente si llevamos tiempo sin escucharnos de verdad".

La solución ante el vértigo

Al igual que explica la situación, lo hace de cómo afrontarla: "Si notas ese vacío, ese vértigo, pregúntate". Estas son las preguntas que recomienda hacerse:

¿Qué estoy anestesiando sin parar de hacer cosas durante el año?

¿Qué es eso que me da pánico cuestionarme?

¿A qué le tengo vértigo?

¿Cuál es mi mayor miedo?

¿Me da miedo enfrentarme a mi pasado?

¿Me da miedo a enfrentarme a mi relación de pareja?

¿Me da miedo enfrentarme a la educación de mis hijos?

¿Me da miedo enfrentarme a una conversación con mis padres?

¿Me da miedo hablar con mi jefe para pedirle un cambio en mi sueldo?

Los problemas pueden estar desde atrás, pero salen a la luz en un momento concreto: "Muchos de esos temas pendientes, esas preguntas aparecen ahora en verano", explica. Pese a ello, pide actuar de una manera concreta al sentir el mencionado vacío en el que centra su vídeo: "No te juzgues". Explica qué significa dicho silencio: "Es una señal de que hace falta llenar ese vacío con algo que realmente te llene". Explica cómo hacerlo: "Lee, habla, conecta, hazte preguntas, mira y transciende".

Hay que sacar las emociones a relucir para ser feliz

La psiquiatra hace una importante petición: "No anestesies cada emoción o cada pensamiento que te llegue". Explica la forma de llegar a la tan ansiada felicidad: "Tiene mucho que ver con encontrar esas respuestas a ese vacío y encontrar el sentido de tu vida". Una vez se tenga claro el propósito, es más sencillo ir cumpliendo objetivos y sentirse pleno en el día a día, hasta cuando uno reflexiona profundamente.