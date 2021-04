HRW pide a ONU investigar denuncias de abusos en Xinjiang

(AP). El grupo de derechos humanos Human Rights Watch hizo un llamado a la ONU el lunes para investigar las acusaciones que el gobierno de China está cometiendo crímenes contra la humanidad en la región de Xinjiang.

HRW citó informes sobre la detención masiva de musulmanes, la prohibición de las prácticas religiosas y otras medidas contra las minorías en la región noroeste. Dijo que estas acciones equivalen a crímenes de lesa humanidad según la definición del tratado que estableció la Corte Penal Internacional.

China no es miembro de la corte y podría usar su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear acciones contra funcionarios chinos, dijo HRW en un informe. Sin embargo, el grupo con sede en Nueva York dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU debería crear un organismo para investigar las denuncias, identificar a los responsables y proporcionar una hoja de ruta para hacerlos responsables.

Más de 1 millón de personas han sido confinadas en campamentos en Xinjiang, según gobiernos e investigadores extranjeros. Las autoridades están acusadas de imponer trabajos forzosos y controles de natalidad.

Beijing rechaza las denuncias y dice que los campamentos son de capacitación laboral para apoyar el desarrollo económico y combatir el radicalismo islámico. El gobierno está presionando a las marcas extranjeras de ropa y calzado para revertir las decisiones de dejar de usar algodón de Xinjiang debido a los informes de posible trabajo forzoso allí.

En los últimos días de la administración de Donald Trump, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo declaró que China estaba cometiendo genocidio en Xinjiang. Su sucesor, Antony Blinken, ha conservado esa designación.

Los Parlamentos de Bélgica, Holanda y Canadá han acusado a Beijing de genocidio.

Un portavoz del gobernante Partido Comunista rechazó el lunes las acusaciones de que Beijing ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad en Xinjiang.

