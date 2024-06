La exposición "Millennials, el arte multimedia de la Generación Y" llega a LABoral, el centro de arte y creación de Gijón

La exposición Millennials, el arte multimedia de la Generación Y, llega a LABoral Centro de Arte el próximo 13 de junio, bajo el comisariado de Pablo de Soto, con el objetivo de explorar la perspectiva y experiencias únicas de la generación del milenio, nacida entre principios de la década de 1980 y mediados de la década de 1990.

Se trata de una muestra formada por diecisiete artistas, de entre 28 y 43 años, provenientes de nueve países: Francia, Austria, España, Rusia, Japón, Suiza, Polonia, Alemania y Reino Unido. Estos creadores tienen en común formar parte del proyecto europeo EMAP European Media Art Platform, una plataforma compuesta por 16 organizaciones europeas líderes en arte digital y nuevos medios con un prestigioso programa de residencias.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de diciembre, pone de relieve el modo en que la velocidad de los avances tecnológicos, la globalización y el auge de los medios digitales ha moldeado e impactado en la generación del milenio. Las once obras reflejan cuestiones fundamentales especialmente para esta generación, como la sostenibilidad, la justicia social, la identidad de género o la necesidad de acercamientos críticos a la tecnología.

1.200 metros cuadrados de exhibición que muestran un enfoque integrador de la cultura del siglo XXI y las transformaciones trascendentales de la era digital y la transición ecológica con instalaciones de Nicolas Gourault; Emanuel Gollob; Dasha Ilina; So Kanno, Akihiro Kato & Takemi Watanuki; OPN Studio (Susana Ballesteros & Jano Montañés); Mónica Rikić; Sasha Litvintseva & Beny Wagner; Maria Smigielska & Pierre Cutellic a.k.a. CompMonks; Studio Above&Below (Daria Jelonek & Perry-James Sugden); Marleine van der Werf; Marc Vilanova.

La identidad gráfica del proyecto ha sido diseñada por Noelia Pañeda, pasajero37, inspirándose en los primeros ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos. Una gráfica con estética de los ochenta que evoca la nostalgia de la gráfica píxel y el cursor parpadeante del MS-DOS.

Millennials, el arte multimedia de la Generación Y, ofrece una muestra única de 11 proyectos artísticos en los que se entrelazan robótica, vídeo, infrasonidos, experimentos algorítmicos y la tan presente IA, entre otras herramientas.

Para Pablo Soto, Director de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y comisario de la exposición, se trata de una muestra «muy fresca y vigorosamente actual, que exhibe obras de nueva producción, creadas entre 2022 y 2024. Hay muchos trabajos interactivos que van a poder disfrutar solos o en familia».

Unknown Label (2023) del artista Nicolas Gourault, explora la realidad cotidiana de los microtrabajadores online de Venezuela, Kenia y Filipinas que etiquetan las imágenes para los nuevos coches autónomos. Esta obra desvela las personas ocultas que ayudan a dar forma a cómo las máquinas ven el mundo.

disarming II (2023), de Emanuel Gollob, es una exploración performativa de la relación entre un brazo robótico y sus espectadores humanos. El brazo robótico trata de encontrar formas de avanzar en sus movimientos a pesar de no haber sido creado inicialmente para la locomoción. Presenciar estos primeros intentos torpes de motricidad puede despertar compasión o incluso un cierto vínculo emocional, a la vez que acerca al público a una trama distópica sobre la autonomía tecnológica.

Advice well taken: Folk tales of digital salvation (2023) de Dasha Ilina, es un proyecto sobre mitos tecnológicos: desde consejos para reparar una pantalla rota con un poco de pasta de dientes, hasta la idea de que nuestros teléfonos pueden leernos la mente, las historias van de lo puramente práctico a lo profundamente mitológico. A través de 70 testimonios en vídeo, se muestra cómo la gente corriente hace lo que puede para imponer su control sobre la tecnología.

Kazokutchi (2022), de So Kanno, Akihiro Kato y Takemi Watanuki, es una instalación con pequeños robots que plantea cuestiones sobre la integración de la vida artificial y los NFT. Los Kazokutchi replican funciones vitales de los seres vivos, tienen un tiempo de vida determinado, se reproducen, mantienen relaciones de parentesco, comparten el mismo apellido y tienen nombre de pila propio.

The Pure Voice – Undoing Gender (2022) de OPN Studio en colaboración con Guillermo Casado, explora la idea de “deshacer el género” basado en el pensamiento de Judith Butler. A través de esta instalación interactiva, los visitantes tienen la oportunidad de liberar sus voces del género normativo, mediante su propia percepción, logrando una voz neutra o más allá, adquiriendo nuevos matices.

Hipèrbole (2023), de Mónica Rikić, investiga y experimenta con las características esenciales que los sistemas cognitivos artificiales deben poseer para que los seres humanos los reconozcan como organismos existentes y conscientes, como similares, pero no amenazantes.

My Want of You Partakes of Me (2022) de Sasha Litvintseva y Beny Wagner, es un ensayo visual que cuestiona la digestión como condición fundamental para estar en el mundo, un proceso de dimensiones fisiológicas, psicológicas, espirituales, literarias y políticas. El proyecto se narra a través de 5 relatos que van de Dante Alighieri, hasta un laboratorio chino de biología molecular, desde la autora de ciencia ficción Octavia Butler hasta el fisiólogo francés de finales del siglo XIX Claude Bernard, inventor de la medicina experimental.

Proteus 4.0 (2023), de Maria Smigielska & CompMonks, es una instalación que invita a descubrir el complejo comportamiento del ferrofluido, un material que, a través de la fuerza invisible de los campos magnéticos, cambia constantemente de forma. El comportamiento del material es difícil de controlar o simular y, por lo tanto, se toma como un ejemplo de diversidad y exploración en el proceso de generación de patrones efímeros y no repetibles en esta obra de arte generativa e interactiva.

Meditative Cohabitation (2022), de Studio Above&Below, es una instalación inmersiva que funciona como un paisaje multipantalla reactivo y que invita al público a meditar entre sonidos multiespecies, creados a partir de grabaciones bioacústicas y escaneos del biotopo de un pantano, situado en el corazón de Bruselas.

How AI live disembodied (2024) de Marleine van der Werf, es una videoinstalación que explora la experiencia y los sentimientos de no tener un cuerpo físico desde la perspectiva de una Inteligencia Artificial, un ser humano y un científico. Este proyecto se ha creado en colaboración con una IA que generó una película sobre la sensación de no tener cuerpo, junto a historias reales de personas que padecen el síndrome de Cotard, en el que pierden la noción sobre su propio cuerpo.

Cascade (2022) es una instalación del artista Marc Vilanova, que presenta los infrasonidos de las cascadas a través de 128 altavoces que generan una vibración que se traduce en una fibra óptica luminiscente. Se invita al público a atravesar la obra y percibir esta energía tocando las cuerdas y sintiendo la vibración en su piel. Una pieza que señala cómo las cascadas son la única fuente continua de frecuencias infrasónicas de la naturaleza cruciales para la navegación y orientación de las aves durante sus procesos migratorios.

PROGRAMA INAUGURAL

Millennials, el arte multimedia de la Generación Y, se presenta en rueda de prensa el miércoles, 12 de junio a las 12 h en Plat0 con la intervención de Pablo de Soto, Director de LABoral y comisario de la muestra, Pablo León Gasalla, Director General de Patrimonio Cultural, Montserrat López Moro, Concejala de Cultura, Juventud y Museos. Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Juan García Ovies Sarandeses, Director ejecutivo de la Fundación EDP y varios artistas de la muestra.

La exposición se abrirá al público el 13 de junio en LABoral Centro de Arte de la mano de su comisario Pablo de Soto, Cristina González Morán, Directora General de Universidad de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, y varios de los artistas. En el marco de la inauguración tendrá lugar a las 17 h la conferencia Arte y Tecnología en la Generación Millennial vinculada a la exposición. Los ponentes —Peter Zorn, director de la red europea EMAP, y varios de los artistas de la muestra—, reflexionarán acerca de cuestiones fundamentales a la hora de entender el impacto de las nuevas tecnologías en la Generación Y. Además, el artista Emanuel Gollob dará arranque a la inauguración con su performance disarming II que involucra a un bailarín y un brazo robótico para crear un escenario de improvisación performativa, a partir de las 19 h, dando paso a la visita guiada.

La inauguración estará amenizada por el Dj LuisFer a.k.a ‘Condres’, que cuenta con una amplia experiencia en el sector. Como músico, disfruta generando curiosidad y referencias continuas a la cultura pop del último siglo y medio siempre atento al ritmo y a la diversión. Por su parte, la comida correrá a cargo de David Feito y su proyecto culinario Satori, especializado en fermentos y alimentos orientales, en esta ocasión adaptado al street-food.

PABLO DE SOTO (GIJÓN, 1977)

Pablo de Soto cuenta con más 20 años de experiencia internacional en ideación y gestión de proyectos artísticos interdisciplinares que aportan un enfoque integrador de la cultura del siglo XXI y las transformaciones trascendentales de la era digital y la transición ecológica.

Es arquitecto por la Universidad de Sevilla, Máster en Arquitectura por el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo y Doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Ha sido profesor (Universidad de Umea, Universidad Federal de Paraíba, AA Visiting School Escuela de Diseño de Melbourne) y es autor de 28 publicaciones entre libros, artículos académicos, capítulos de libro y monográficos. Ha escrito para varios medios de comunicación nacionales incluyendo CTXT, ElDiario.es o La Nueva España.

Su trabajo en el campo de las prácticas artísticas contemporáneas ha sido reconocido con los premios internacionales ARTEC de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, LAB_Cyberspaces, DKV LABoral, Elinor Ostrom de la Universidad de Buenos Aires, y residencias artísticas en Tokyo Wonder Site y Cairo Townhouse Gallery. En el ámbito de la gestión de proyectos culturales y participación en redes locales, nacionales e internacionales de colaboración cultural y comunicación es miembro de la plataforma de arte Translocalia con nodos en Londres y Barcelona y tiene un amplio conocimiento del contexto artístico actual en Asturias.