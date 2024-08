En muy mal estado y violento, así se encontraba el oso al que rescataron en Asturias con un fuerte dispositivo

Fuerte operativa de rescate animal en Asturias. La Patrulla Oso del Principado rescató en la localidad de Aguino (Somiedo) a un oso pardo que estaba "en muy mal estado". El animal no podía mover sus patas traseras y se desplazaba arrastrándose. Este ejemplar, un oso macho adulto de edad avanzada y con un peso superior a los 129 kilos, fue encontrado cerca del arroyo Aguino por un equipo de rescate compuesto por unas 10 personas.

La búsqueda del animal comenzó durante la noche del pasado domingo, tras la alerta de varios vecinos que informaron sobre su mal estado al ser visto por los alrededores. Sin embargo, el desenlace tuvo que postponerse debido a la dificultad de las maniobras requeridas. Ya por la mañana, los participantes en el operativo puesto en marcha encontraron al oso junto a un arroyo.

Este presentaba un comportamiento agresivo y un gran nerviosismo, lo cual, junto a la gravedad de sus heridas, hizo que tuvieran que sedarlo por medio de un disparo, de manera que pudiera ser evacuado de la zona con seguridad. Tras varias horas de esfuerzos para poder trasladarlo hasta un carro, lograron transportarlo al cercado de la Fundación Oso, situado entre Santo Adriano y Proaza. Allí estará bajo observación a lo largo de los próximos días con el fin de evaluar su estado, así como para determinar la gravedad de sus lesiones. Enseguida se le realizó un examen veterinario, aunque su pronóstico fue considerado grave desde el principio.

Estado del animal y medidas de seguridad

Las primeras observaciones sugieren que las lesiones del oso podrían indicar algún daño en la columna vertebral. Sin embargo, no se tomarán decisiones sobre el tratamiento hasta obtener un diagnóstico completo del animal, de manera que las próximas acciones dependerán de su evolución. Igualmente, si bien el Principado está recopilando información para determinar las causas de la incapacidad del oso y no se descartan posibles hipótesis, lo cierto es que no se cuenta con pruebas que indiquen heridas por armas de caza o por el empleo de lazos ilegales.

Más allá de esto, y en base a la observación preliminar de los veterinarios del Principado, se sabe que el oso podría haber pasado varios días sin comer pues se encuentra desnutrido y, además, muestra llagas provocadas por el arrastre de su cuerpo al intentar desplazarse, ya que, como decíamos, no puede mover las patas traseras.

Precisamente acerca de tales problemas de movilidad en sus extremidades, los técnicos de la Consejería consideran que podrían haber sido causados por una caída o por una confrontación con otro oso.

Los agentes que participaron en el rescate realizaron la operación bajo estrictas medidas de seguridad. Dado que se trataba de un oso herido, existía un potencial riesgo para los habitantes de la zona, por lo que la extracción del animal era la máxima prioridad del operativo, donde colaboraron agentes de la Patrulla Oso, guardas del Medio Natural del parque de Somiedo, efectivos de la Guardia Civil, personal de la Fundación Oso Pardo y de la Fundación Oso Asturias, así como trabajadores del Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Cabe destacar, además, que el rescate de este ejemplar de oso pardo ha tenido lugar tan solo un mes después de que se encontrara el cuerpo sin vida de otro osoen un río de Ibias. En ese caso, el animal estaba marcado con un lazo en una de sus extremidades. Su muerte está siendo investigada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil como un posible delito contra la fauna salvaje.