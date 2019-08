¿Engorda la fruta tras las comidas?

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia científica que apoye esta afirmación, es más, la fruta es el alimento más recomendado por los especialistas en nutrición para finalizar una comida.

Acabar la ingesta con una pieza de fruta previene la obesidad ya que dejamos de consumir otros postres más calóricos que, además de contribuir a un exceso de kilos, no aportan ningún beneficio al organismo ya que carecen de vitaminas y minerales, y solo suman «calorías vacías».

Así que desmontamos el mito, da igual cuándo comamos la fruta, el orden o el momento no influyen en el total de calorías diarias si no que son éstas las que debemos controlar en su conjunto si no queremos ganar peso. Al estómago le da igual cuándo le demos el alimento, va a funcionar del mismo modo si la pera la recibe antes del primer plato o después del segundo.