Un estudio publicado en ‘Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics’ ha revelado que las personas con obesas, en muchas ocasiones, disfrutan más del sabor de los alimentos. En una gráfica podemos ver que conforme pasa el tiempo las personas más delgadas, disfrutan menos el sabor de la comida. Tal y como señala la Linnea Polgreen: “En nuestra población de estudio, las personas con obesidad reportaron un mayor nivel de satisfacción por cada pieza adicional de chocolate”.