Dr. Roberto Martín Reyes: excelencia en patología coronaria

En la octava edición de los Premios A TU SALUD 2018 de LA RAZÓN. se ha querido reconocer la labor diaria del doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Luz en Madrid. «En este caso reconocer mi trabajo en el ámbito de la patología coronaria me llena de enorme orgullo, al representar un área en el cual me siento plenamente identificado y en la cual he volcado a lo largo de mi trayectoria profesional la mayor parte de mis esfuerzos. La excelencia en patología coronaria es un ámbito muy amplio por el gran grupo de enfermedades que bajo esta definición quedan incluidas, pero sin duda un reto por delante en el cual seguiremos tratando de mejorar día a día», apunta.

La enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedad cardíaca y una de las principales causas de muerte en nuestro medio. Es por ello que «el hecho de centrar gran parte de nuestros esfuerzos en mejorar la atención de estas enfermedades es esencial para conseguir que nuestros pacientes vivan más años y con mejor calidad de vida», subraya.

En los últimos años la atención urgente y protocolizada del infarto agudo de miocardio ha cambiado la evolución natural de la enfermedad ateroesclerótica. «Aún no podemos evitar que se produzca en todos los casos, sabemos que los pacientes que fuman, tienen colesterol alto, diabetes o hipertensión, son más propensos a tener o desarrollar este tipo de enfermedades, pero debemos asumir con humildad que hay también bastantes pacientes que se cuidan, que no tienen hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular y aún así desarrollan eventos cardiovasculares. Sin duda es un reto apasionante el poder descubrir que otros factores pueden influir en el desarrollo de la enfermedad», explica Martín Reyes.

Avances

En cualquier caso en lo que se ha avanzado y mucho, es en la detección precoz y el tratamiento urgente de los pacientes. Este binomio ha hecho que la mortalidad por enfermedad cardiovascular en España se haya reducido y esté equiparada a la mortalidad ligada a los tumores. «En este sentido gran parte de mi labor asistencial ha sido colaborar activamente en la puesta en marcha del Código Infarto Madrid con compañeros de diferentes hospitales liderados por el Dr. Pedro Luis Sánchez y Dr. Joaquín Alonso, a los cuales agradezco la confianza depositada en mi y a la vez felicito por haber conseguido mejorar la asistencia de los pacientes con infarto en la Comunidad de Madrid. Conjuntamente y ligado a lo anterior, fuimos capaces de implementar un Código Infarto en Quironsalud que puso en marcha un formato de trabajo en red de cuatro hospitales, el cual ha servido de modelo en el desarrollo de formatos de trabajo similares. Finalmente en el ámbito de la patología coronaria se establecieron redes de trabajo con los sistemas de emergencias de la comunidad de Madrid (en concreto con Samur), para la mejora de la atención del paciente con Síndrome coronario agudo sin elevación de ST, con el objeto de poder dar una atención protocolizada y global a todo el espectro de la enfermedad coronaria aguda», cuenta el cardiólogo.

La enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedad cardíaca y una de las principales causas de muerte en nuestro medio. «Es por ello que el hecho de centrar gran parte de nuestros esfuerzos en mejorar la atención de estas enfermedades es esencial para conseguir que nuestros pacientes vivan más años y con mejor calidad de vida», concluye el jefe de Cardiología.

Innovación en lo cardiovascular

Resulta una labor importante estar al día en las últimas tecnologías de las que se disponen para tratar la enfermedad ateroesclerótica, pero a la vez apasionante por la enorme innovación de la que disponemos en los últimos años; stent mejores y más seguros, dispositivos de modificación de placa, litotricia coronaria, balones de dilatación, y un largo etcétera. «Todo ello dentro de un ámbito ligado a la investigación cardiovascular en la que el Hospital La Luz colabora activamente a través del CNIC. Actualmente dentro del ámbito de la patología coronaria colaboramos activamente en los ensayos clínicos SECURE y REBOOT, ambos como comentamos testando nuevas evidencias en la enfermedad ateroesclerótica», apunta Martín Reyes.