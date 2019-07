Fiv Marbella: fertilidad y medicina reproductiva

FIV Marbella nació con la idea de incrementar las tasas de éxito en los tratamientos de reproducción asistida y conseguir hacer realidad el sueño de muchas parejas: tener un hijo. Gracias a la alta cualificación de los profesionales que forman parte de la clínica, tanto médicos como embriólogos con más de 20 años de experiencia en el campo, han llegado a alcanzar tasas de éxito de hasta el 86% en tratamientos de ovodonación. El premio A TU SALUD es una confirmación más del éxito de su cometido. «Recibir este galardón supone todo un orgullo y la ratificación de que el camino que emprendimos hace siete años, cuando abrimos la clínica, es el correcto», asegura Enrique Criado, director general de FIV Marbella. «Ante todo, es un reconocimiento a la labor que realizan todas las personas que conforman el equipo».

Cuando un paciente llega a la clínica, lo hace con multitud de miedos y dudas. Como profesionales, tienen la responsabilidad de conseguir que estén lo más tranquilos y confiados posibles durante todo el tiempo que dure el tratamiento. Por ese motivo, su filosofía se basa en tres pilares: transparencia, sencillez y humanidad. «Un premio como éste significa para nosotros que vamos en la dirección adecuada», subraya. Su último gran paso ha sido la realización de un inversión en equipamiento para sus laboratorios. De entre ellas, la más importante ha sido la inclusión del incubador Time Lapse con multicámara, un sistema que registra mediante fotografías la evolución de los embriones. «Esto nos ha permitido ampliar los criterios que empleamos para seleccionarlos con mayores posibilidades de éxito. El incubador une estas imágenes en un video que los pacientes, después, pueden solicitar».

Otra de las novedades que hay que destacar sobre su trayectoria es la implementación del «Plan de Garantía de Embarazo» en sus tratamientos de ovodonación. Con este programa, FIV Marbella se compromete a lograr la fecundación de la paciente en el plazo máximo de 18 meses. «El objetivo es ofrecerles la tranquilidad que necesitan durante un proceso tan delicado como es nuestro tratamiento de reproducción asistida», continúa el director general. «Los óvulos que empleamos en nuestros procesos provienen de Ovobank, nuestro propio banco y el primero de Europa. Esto nos permite aplicar nuestros criterios de selección de donantes, unos parámetros muy estrictos que incorporan diversos análisis, pruebas médicas y estudios genéticos». Todo ello para garantizar la máxima seguridad de la receptora, del futuro bebé y de la donante.

De este modo, en poco más de siete años, han conseguido alcanzar una tasas de éxito en sus tratamientos que se encuentran por encima de la media española, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad: «Para nosotros, cada día es una experiencia apasionante e ilusionante, un reto por conseguir que los pacientes alcancen su sueño con nuestra yuda. Es un trabajo donde hay una continua mejora y aprendizaje. El mejor resultado de nuestra labor es la felicidad de las personas cuando se vuelven a casa con un hijo sano». Para la clínica, la innovación es un elemento impresdincible a la hora de ofrecer un procedimiento con las mayores garantías posibles. Por ese motivo, realizan un constante esfuerzo por implementar no sólo la última tecnología en reproducción asistida, sino también los protocolos clínicos más avanzados. «Nuestro fin es erigirnos como un centro de referencia en materia de innovación, razón por la que contamos con nuestro propio departamento de I+D», concluye Criado. «Nuestro equipo trabaja en el desarrollo de nuevas técnicas que nos permitan aumentar el éxito de los tratamientos».

Expertos en maternidad

Fiv Marbella es un nuevo concepto de clínica de fecundación in vitro ubicada en Marbella (Málaga) y formada por un grupo multidisciplinar de profesionales de la Medicina unidos con un único fin: conseguir su maternidad. Para alcanzarlo, está formado por un equipo de profesionales de la Medicina con más de 20 años de experiencia en técnicas de reproducción asistida, embriólogos altamente cualificados que han desarrollado su trayectoria laboral en países como España, Italia y Estados Unidos y con una larga experiencia en el tratamiento de la infertilidad. Además, cuenta con un equipo de Enfermería y un departamento internacional especializados en la materia y con gran experiencia en Medicina de la reproducción, que le orientará en cualquier aspecto sea cual sea su nacionalidad. El departamento de atención al paciente también puede organizar su desplazamiento y estancia en Marbella, combinando el tratamiento seleccionado con ocio y vacaciones, de forma que la realización de éste no sólo no suponga una alteración de su vida cotidiana o laboral, sino que, además, pueda disfrutar de la ciudad. Así, desde la dirección entienden que la calidad debe ser uno de los pilares básicos que impregnen todas las decisiones e iniciativas en el ámbito de su empresa.