IDIS: aportando valor

Aportar valor significa, en general, evitar la rigidez de planteamientos e ideas, ser flexible, con capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes, con estímulo para establecer estrategias de mejora continua que eviten toda resistencia al cambio, con la suficiente capacidad de innovación para adaptar no sólo procesos y procedimientos de gestión sino para adoptar las innovaciones que demuestran su valía no sólo en el corto, sino en el medio y largo plazo. También implica tener muy en cuenta al factor humano, que precisa aprender nuevas competencias y desarrollar nuevas habilidades en materias interdisciplinares como pueden ser las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, los modelos de realidad virtual, etc. o en ámbitos tan imprescindibles como es la excelencia en el servicio prestado, que tiene su traducción en la denominada experiencia de paciente.

Es por su capacidad de aportar valor que A TU SALUD ha querido premiar a la Fundación IDIS, por ser garantes de la innovación en su más amplio sentido, además de por sus esfuerzos para conseguir garantizar el derecho de las personas a una atención sociosanitaria de calidad. «Desde la Fundación IDIS defendemos un sistema sanitario público sólido, viable y a la vez sostenible en el tiempo, cumpliendo con los principios que determina la Ley General de Sanidad junto a un sistema privado de excelencia con el que establecer sinergias y estrategias conjuntas que favorezcan la equidad y eviten las demoras injustificadas en el acceso, así como otros aspectos relevantes como la eficiencia en la gestión y en la prestación de los servicios. Hay que tener en cuenta que la Sanidad privada cumple un papel social muy relevante no sólo por su idiosincrasia, razón de ser y servicios ofertados y prestados, sino porque es el fiel reflejo de la sociedad civil, que se organiza en base a las necesidades que le surgen cada día al ciudadano. También porque impulsamos y promovemos la mejora continua de la calidad y de la seguridad asistencial para conseguir los mejores resultados de salud a través de la acreditación QH (Quality Healthcare), que reconoce el esfuerzo realizado por los centros públicos y privados en la compleja senda de la calidad asistencial», señala Manuel Vilches, director general de IDIS.

Su impacto en la sociedad se ha hecho notar a través de una estrategia de comunicación y desarrollo corporativo que ha merecido reconocimientos y distinciones que han contribuido a desmitificar y tratar de eliminar los tópicos acerca del sector privado a través de los datos y a aportar una visión sinérgica de hacia dónde se debería encaminar nuestro sistema si queremos garantizar su presente además de proyectarlo hacia el futuro. Por otro lado, han enfatizado y puesto el acento en la necesaria complementariedad de los dos modelos de provisión y aseguramiento y sin duda de forma muy especial la posición y responsabilidades del profesional sanitario y el paciente ante la nueva realidad en la que se asienta la Medicina. Finalmente, han puesto en valor la innovación insistiendo en el hecho de que todos hemos de tener acceso a los avances científicos más relevantes a través de las estrategias conjuntas que sea preciso impulsar.«Además de una enorme satisfacción, un reconocimiento al esfuerzo realizado desde la Fundación IDIS por todos sus miembros y equipos a lo largo de estos nueve años desde su constitución en los que nuestra misión ha estado relacionada con la puesta en valor de la ingente aportación que el sector de la Sanidad privada y del emprendimiento privado en Sanidad realiza al sistema sanitario en su conjunto, promoviendo la consecución de los mejores resultados de salud dentro de un sistema sanitario integrado y de calidad en el que el paciente y el profesional sanitario son los auténticos protagonistas dentro de un modelo que tiende cada día a ser más participativo y personalizado», agradeció Vilches.

Avanzar

Porque es importante innovar, ya que si no, de otra manera la sociedad no avanza. «Sólo aportando valor cada cual en su entorno y con sus posibilidades es como avanzamos y nos adaptamos a los cambios que exige el tiempo que nos toca vivir», concluye el director general de IDIS.

Perfil: poner en valor el emprendimiento

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) nace en mayo de 2010 con el objetivo fundamental de poner en valor la aportación del emprendimiento privado en Sanidad al sistema sanitario y a la sociedad a través de la transparencia, el rigor, la objetividad y la aportación de datos y opiniones sustentadas en un análisis riguroso y exhaustivo. Los miembros de IDIS suponen 165 hospitales y 11 compañías aseguradoras o, lo que es lo mismo, el 50% de los hospitales, el 52% de las camas y el 82% de las primas de seguro.