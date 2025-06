La publicación del Athletic tras conocer el acuerdo de Nico Williams con el Barça: un dardo en toda regla

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano aseguraba ayer en sus redes sociales que Nico Williams y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo en lo personal para un contrato de seis años, hasta junio de 2031. Según su información, el extremo internacional percibiría entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada.

Romano no especifica que haya acuerdo entre clubes, y de hecho, el propio Athletic Club no ha confirmado ninguna oferta formal por el jugador.

No habrá facilidades de pago

En el Barça saben que no podrán negociar los 58 millones de su cláusula, pero sí se espera que Nico presione para encontrar una fórmula que facilite el pago. En el Athletic, sin embargo, aseguran que si quiere irse deberá pagar la cláusula y que no aceptarán plazos. El conjunto vasco, como el Espanyol con Joan García, se niega a dejar escapar a Nico. Exige el pago íntegro de su cláusula, que es de 58 millones de euros, que con el IPC correspondiente asciende a alrededor de 62. Laporta ya estudia diversas fórmulas para asumir esa cantidad.

En las últimas horas, Nico ya había provocado un gran revuelo en redes por su nueva foto de Perfil en Instagram. El futbolista ha elegido un diseño Goku en el que aparece un dibujo suyo con pantalón azul y una camiseta roja de España atada a su muñeca en la que se ve el escudo nacional.

Esta imagen ha propiciado que el lateral navarro reciba palos desde todos los sectores posible. Por una parte, aficionados del Athletic consideran un feo imperdonable que haya quitado su imagen con el uniforme de los leones. Otros ven en la imagen un claro guiño al Barça al utilizar de manera velada los colores azul y rojo y por último ha puesto en pie de guerra a ese sector más independentista y anti selección que no ve con buenos ojos que en su perfil aparezca el escudo de España.

Y ahora, una vez que el acuerdo parece hecho, el Athletic ha publicado un mensaje en redes que no ha dejado indiferente a su aficionados.

Apenas una hora después de que la noticia dada por el periodista italiano tuviese una gran repercusión, el Athletic publicaba en sus cuentas de "X" y Facebook un mensaje que no tardaba en volverse viral. En la imagen se puede ver a Yuri Berchiche con la camiseta de la próxima temporada. La imagen se centra en el escudo de la nueva elástica.

Los aficionados los han entendido como un mensaje claro a Nico Williams dando a entender que el escudo está "por encima de todo y de todos" y las reacciones no se han hecho esperar.

"Nico no respeta el escudo es un traidor como Joan García", "Esa foto lo dice todo en este momento", "Cuánto dice esa foto sin palabras, las plantillas van y vienen, el Athletic continúa", Que se vaya, está claro que no siente nuestros colores" , "Que paguen y se vaya. Nada de plazos", "Lo tuyo es muy triste Nico. Cierra al salir" o "Te olvidaremos, tú ya lo has hecho", son algunos de los indignados comentarios en respuesta a un mensaje que no ha necesitado ni palabras para ser contundente.