Jesús M. Paylos: doctor experto en fibrilación auricular

El laboratorio de electrofisiología cardiaca y la Unidad de Arritmias lideradas por el doctor Jesús Paylos en el Hospital Universitario Moncloa Grupo Hospitalario HLA es un referente nacional e internacional en la aplicación de las técnicas más novedosas para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Entre ellas, la fibrilación auricular es la más frecuente en España y en el mundo en las personas mayores de 50 años, así como también resulta la responsable de aproximadamente el 20-25% de las consultas ambulatorias de Cardiología. «No hay que perder de vista que quienes la padecen tienen un riesgo cinco veces mayor de padecer un ictus. Representa, además, un enorme impacto socio-económico para el sistema general de salud», apunta Paylos. Este profesional y su equipo son pioneros en la crioablación, el tratamiento definitivo contra esta enfermedad. Hasta el momento, ya han realizado 3.229 procedimientos, con un porcentaje medio de éxito de 98%.

«Al contrario de lo que pueda pensarse, el origen de la fibrilación auricular no está en la aurícula, sino en la venas pulmonares. Desde hace algunos años, optamos por desconectar eléctricamente y de forma circunferencial completa las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Para conseguirlo, se aplican diversas formas de energía, como la radiofrecuencia y el frío», relata el médico, galardonado con el premio A TU SALUD como experto en este método. A través de un catéter-balón se hace recircular óxido nitroso, que produce un efecto congelador que alcanca 50 grados bajo cero en la superficie de contacto. Ésto produce una lesión por frío. «Así se impide el paso a la aurícula izquierda de los impulsos eléctricos anormales, procedentes de las venas pulmonares».

En poco años, este tratamiento se ha consolidado en la práctica clínica como un método seguro y eficaz para el tratamiento de esta patología. «Fuimos los primeros del país en tratar a personas que la sufren con este método», continúa, cuyos primeros éxitos fueron recogidos por la «Revista Española de Cardiología» en noviembre de 2009. Desde entonces, han publicado más de 400 intervenciones, habiendo presentado el pasado octubre, en el Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la serie más grande de pacientes tratados con esta técnica. Su tasa de éxito y su dilatada experiencia, le ha convertido en la única Unidad española que participa en un estudio mundial, el «Cryo AF Global Registry», promovido por Medtronic, cuyo objetivo es evaluar la ausencia de recurrencia de fibrilación auricular durante los 12 meses tras la ablación, utilizando este tratamiento en más de mil pacientes localizados en diferentes centros de todo el mundo. En este estudio participan 30 hospitales, de Europa, Asia y América, donde el Hospital Universitario Moncloa es el único español.

Dilatada experiencia

Jesús Paylos es una referencia nacional en electrofisiología y pionero en España en tratar a pacientes que sufren fibrilación auricular con la técnica de crioablación con catéter-balón. La Unidad de Arritmias que dirige en el Hospital Universitario Moncloa fue la primera en España, en 2008, en tratar a estos pacientes con la crioablación con una técnica que aplica frío para desconectar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Hasta el momento, la unidad ha realizado 3.229 ablaciones por radiofrecuencia y frío, así como 4293 estudios electrofisiológicos, con un 0% mortalidad, 0.37% de morbilidad y un 98% de éxito de las ablaciones, habiendo publicado en mayo de 2016 en el «Journal of Atrial Fibrillation», el seguimiento a más largo plazo descrito hasta el momento en la literatura, de pacientes tratados con esta técnica por fibrilación auricular paroxística. Actualmente, es miembro de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Castellana de Cardiología, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, de la North American Association of Pacing and Electrophisiology, de la European Society of Cardiology, entre otras.