La levadura roja de arroz contra el colesterol

Un estudio halla que el uso de un compuesto a base de levadura roja de arroz y policosanoles de la caña de azúcar consigue bajar casi dos tercios el colesterol en sangre (en concreto el LDL). Este extracto natural no sólo evita la producción de colesterol, sino que también interviene como factor de “prevención de la arterioesclerosis”, según el Miguel Martín Almendros, médico de familia en Motril (Granada) y miembro del Grupo de Trabajo de Fitoterapia de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). La arteroesclerosis, que es la acumulación de grasa y colesterol en las venas, genera arterias rígidas y quebradizas que pueden dar lugar a graves complicaciones para la salud, como por ejemplo los derrames cerebrales. Con la disminución de los valores del "colesterol malo", se ayuda a prevenir la arterioesclerosis.

Martín Almendros en la ‘Evidencia científica de la levadura roja de arroz en hipercolesterolemia primaria. Protocolos de recomendación médico-farmacéutica’, que tuvo lugar en el 41º Congreso Nacional de Semergen, presentó un estudio sobre el uso de Arkosterol como terapia frente al exceso de colesterol. A los dos meses de tratamiento, se observaron reducciones del 22% de colesterol total. Asimismo, se detectó un aumento del 5% del colesterol "bueno".

El trabajo incluyó a 65 voluntarios con edades entre los 28 y 84 años con valores iniciales de colesterol total en un rango alto. A todos ellos se les proporcionó levadura roja de arroz y policosanoles extraídos de la caña de azúcar. Durante el ensayo clínico los pacientes no modificaron sus hábitos alimenticios ni su actividad física habitual.

Sobre los resultados del estudio “estamos a un nivel entre dos tipos de fármacos contra el colesterol, una simvastatina de 10 y 20 mg y una fluvastatina de 40 y 80 mg. A mí me parece que son valores muy significativos a tener en cuenta a la hora de recomendar en un momento dado a una persona una levadura de arroz rojo frente a una estatina química de laboratorio”, remarcó el experto. En definitiva, con el uso del extracto natural se registró una disminución estadísticamente significativa del colesterol total y del LDL (el colesterol malo) en todos los voluntarios, sin observarse complicaciones analíticas ni de otra índole.

Ingredientes de origen natural que pueden competir con medicamentos de síntesis

También se llegó a dos conclusiones más: este producto se plantea como una opción para el tratamiento de dislipidemias en pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, y, en segundo lugar, que productos con ingredientes de origen natural pueden competir con medicamentos de síntesis.

Además, Arkosterol también cuenta con la presencia de derivados de lácteos, ácidos grasos poliinsaturados, prótidos, aminoácidos, esteroles, isoflavonas y saponósidos. Unos tienen un efecto antioxidante, otros un efecto antiinflamatorio y otros un efecto hipolipemiante, es decir, que reduce los niveles de lípidos en sangre. La acción de todos ellos potencia y compensa algunos efectos secundarios.

La levadura roja de arroz debe ser adquirida en establecimientos seguros

Por otra parte, Martín Almendros advirtió sobre la necesidad de adquirir levadura roja de arroz en establecimientos seguros, como las farmacias: “Cuando fermenta el arroz, no sólo se produce monacolina, sino que a veces también se produce miotoxina citrina... que pueden ser perjudiciales para la salud”. Por eso, prosiguió, es importante que “no se compre levadura de arroz rojo en los mercadillos u otros puntos de venta sin garantías”, sino en un establecimiento donde la levadura de arroz rojo esté estandarizada.

En ese sentido, Emilio García Jiménez, farmacéutico comunitario en Huécija (Almería) y miembro del Grupo de Trabajo de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), trasladó la importancia de la colaboración médico y farmacéutico en la recomendación, prescripción y dispensación de todos los productos sanitarios desde la farmacia comunitaria, remarcando la necesaria comunicación fluida con todo el equipo de salud que asiste al paciente, a través de cuatro casos prácticos de pacientes con dislipemia primaria. Así mismo recordó que “en la farmacia todo lo que tenemos está regularizado por el Sistema Nacional de Salud”, por lo que existe una “garantía” sobre esa clase de productos. García Jiménez recordó la necesidad de calcular siempre el riesgo cardiovascular del paciente, con las tablas del proyecto Score o Regicor, e identificar si dicho paciente se encuentra en prevención primaria o secundaria antes de realizar cualquier tipo de intervención.

Otro aspecto que remarcó García Jiménez, fue la importancia que tiene conocer el índice aterogénico (proporción entre colesterol total ó LDL -colesterol malo- y colesterol HDL -colesterol bueno-) para identificar donde se encuentra la disfunción lipídica en el paciente, antes de realizar cualquier tipo de intervención, repasando las diferentes estrategias de tratamiento farmacológico y no farmacológico y en el paciente con un perfil lipídico no controlado.