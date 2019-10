Un programa facilitará test de la hepatitis C a toxicómanos

España es un país referente en el tratamiento de la hepatitis C. Desde que se implementó el Plan Estratégico para el abordaje de esta enfermedad, en enero de 2015, se han tratado a más de 130.000 pacientes. Así, ante el objetivo marcado por la OMS de eliminarla para 2030, lideramos este camino a nivel mundial, ocupando la segunda posición.

Pero los usuarios de drogas suponen un importante grupo de riesgo, ya que son un colectivo con altas tasas de prevalencia de infección y re-infección (mucho más elevada que en la población general), debido al infradiagnóstico. Tratar a los enfermos en estadios iniciales es muy importante para evitar que la enfermedad evolucione y que su abordaje sea más complicado. Además, se evita la transmisión a terceras personas y nuevos contagios.

Gilead está muy comprometida con el apoyo a la investigación y la educación en el campo de las enfermedades hepáticas así como con el objetivo de eliminación de la hepatitis C en nuestro país, esto último en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) que tienen por objetivo acabar con las hepatitis víricas para 2030 y 2021, respectivamente. Éste sólo sería alcanzable extendiendo los programas de cribado a toda la población de riesgo.

Para conseguir esa meta es necesario actuar localmente acercando los programas de cribado a la población y así impactar globalmente. Por eso Gilead promueve la eliminación de la hepatitis C en usuarios de drogas. Para ello, ha desarrollado el programa “Suministro de test diagnósticos de hepatitis C para centros de usuarios de drogas: Detect-C” con el que quiere fomentar el diagnóstico precoz de la enfermedad en poblaciones vulnerables. Facilitando así el cribado de la enfermedad en estos centros de atención a usuarios de drogas, seguido de la derivación y vinculación al sistema sanitario para confirmación y manejo de enfermedad. El programa Detect-C proporcionará test diagnósticos para la detección del virus de la hepatitis C a los centros de atención de usuarios de drogas que lo soliciten y así facilitar el cribado de las poblaciones vulnerables.

Para llevar a cabo esta iniciativa, y como parte de la implicación de la compañía, el pasado viernes Gilead firmó un acuerdo de colaboración con la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), entidad que ayudará en la implementación y coordinación del proyecto. Gracias a este acuerdo Socidrogalcohol gestionará las solicitudes de las instituciones interesadas y hará seguimiento con los centros. Así, con la implicación y trabajo de todos los agentes implicados, se conseguirá el objetivo marcado por la OMS de eliminación de la enfermedad en 2030. Estimando, incluso, que en 2021 la hepatitis C puede llegar a ser una patología residual en España y alcanzar la eliminación en 2024.

Según el último estudio de seroprevalencia de la hepatitis C, publicado por el Ministerio de Sanidad en julio de 2019, quedarían por tratar alrededor de 80.000 personas, de las cuales el 71% tendría ya un diagnóstico previo de hepatitis C pero todavía no ha sido derivada para su tratamiento. El 29% restante correspondería al porcentaje que aún no han sido diagnosticados.