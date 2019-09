Sanidad alerta del riesgo para la salud de estas palomitas procedentes de Reino Unido

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la comercialización de palomitas de maíz procedentes del Reino Unido con presencia de leche no declarada en el etiquetado y que pueden suponer un riesgo importante para los intolerantes a la leche.

Los productos distribuidos en España son de la marca comercial “The Big Nigh in”: Sweet and Salted popcorn, Cinema Sweet Popcorn, Toy Story 4 Sweet and Salt Popcorn y LOL Surprise Sweet & Salted Popcorn.

Como medida de precaución, Sanidad recomienda a aquellos consumidores con alergia o intolerancia a la leche o sus componentes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento el pasado 30 de agosto de 2019, a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a la presencia de leche no declarada en el etiquetado en palomitas de maíz procedentes del Reino Unido.

Los productos distribuidos en España fueron los siguientes:

Marca comercial The Big Nigh in; nombre del producto (en la etiqueta): Sweet and Salted popcorn; peso 250 g; Fecha de consumo preferente: del 23/08/2019 al 23/02/2020.

Marca comercial The Big Nigh in; nombre del producto (en la etiqueta): Cinema Sweet Popcorn; peso 250 g; fecha de consumo preferente: del 23/08/2019 al 23/02/2020.

El producto había sido distribuido en las Comunidades Autónomas de Canarias, Andalucía, Murcia y Valencia.

Posteriormente, el pasado día 20, las Autoridades Sanitarias de Reino Unido actualizaron la alerta y comunicaron la distribución de dos nuevos productos a varios Estados Miembros, entre los que se encuentra España.

Los nuevos productos distribuidos en España son los siguientes:

Marca comercial Thomas Tucker Ltd; nombre de los productoa (en la etiqueta): LOL Surprise Sweet & Salted Popcorn y Toy Story 4 Sweet & Salt Popcorn.

Tras recibir la citada notificación, Sanidad ha informado a las comunidades autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria Nacional y como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche o sus componentes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Sanidad recuerda, nos obstante, que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.