El parque acuático más grande del mundo está en España y ya se puede disfrutar bajo las estrellas

Tenerife es un destino turístico que enamora a quienes llegan, sobre todo por sus playas, paisajes y hasta calas solitarias como la de Benijo, perfecta para la tranquilidad. Sin embargo, la isla ofrece algo más allá de sus costas y espacios naturales: una atracción que ha logrado captar la atención internacional por su calidad y espectacularidad, consolidándose como un referente mundial en ocio acuático.

Se trata de Siam Park, ubicado en Adeje, al sur de Tenerife, que desde su apertura en 2008 no ha parado de recibir premios y reconocimientos. Este parque acuático ha sido declarado por el diario británico The Sun como el mejor del mundo. Además, ha obtenido en diez ocasiones consecutivas el prestigioso Travellers’ Choice Best of the Best, un galardón basado en las opiniones de los usuarios de TripAdvisor. De hecho, es el único que ha logrado esta distinción desde la creación de esta categoría.

Cómo es el Siam Park

Con una extensión de 185.000 metros cuadrados, Siam Park combina emoción, exotismo y lujo. Los visitantes pueden desafiar olas artificiales de hasta tres metros en Siam Beach, considerado el mejor lugar para iniciarse en el surf, o vivir la adrenalina al máximo en Tower of Power, un tobogán de 28 metros que atraviesa un acuario con tiburones. Para quienes viajan en familia, Lost City es un área especialmente diseñada para los más pequeños, con toboganes, cascadas y puentes. Además, para quienes buscan un descanso entre tanta adrenalina, las exclusivas cabañas privadas de estilo tailandés brindan un refugio de confort y exclusividad.

Siam Night

El 1 de julio, el Siam Park volvió a abrir sus puertas como cada verano en horario de noche. Este año la programación se mantiene igual que el pasado, abriendo de martes a sábado los meses de julio y agosto, desde las 20:00 hasta las 24:00 horas, y manteniendo el descuento del 50% para residentes canarios. Además, se podrá contar con el cásico servicio de guaguas desde varios puntos estratégicos de la isla, facilitando así el acceso a familiar, grupos de amigos y turistas.

La ampliación de días, que ya se llevó a cabo el pasado verano, da respuesta a la gran demanda que este evento del verano tiene entre la población de Tenerife y los turistas que visitan la isla. Más de 5.000 personas asistieron a la primera noche de esta edición, marca por la emoción, el ritmo y un ambiente inigualable bajo las estrellas del sur de Tenerife.

Siam Night brinda a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de las atracciones desde una perspectiva completamente distinta a la del horario diurno. Esta experiencia incluye la animación de un DJ en la zona de la playa, efectos especiales de iluminación, láseres, ambientación nocturna, áreas de cócteles y otros elementos exclusivos de la versión nocturna de Siam Park. Esta ambientación especial, presente en todas las atracciones acuáticas, destaca especialmente en la Tower of Power, la atracción más alta del parque, que incorpora efectos especiales que se activan durante el descenso.

Las entradas para disfrutar de esta experiencia única están disponibles en la página web oficial del parque siampark.net, en las taquillas y en puntos de venta autorizados.

Cómo llegar al Siam Park

Llegar a Siam Park es sencillo. Para quienes se alojan en el sur de Tenerife, existe un autobús gratuito con paradas en Los Cristianos, Las Américas y Costa Adeje.

Si prefieres mayor comodidad, puedes conducir hasta el parque tomando la autopista TF-1 y utitilando las salidas 73 o 73, donde encontrará aparcamiento de pago. Los taxis son otra opción rápida y relativamente económica desde las localidades cercanas. Y si te hospedas en la zona, caminar o ir en bicicleta puede ser otra alternativa.