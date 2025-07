Perfumes, tabaco y dulces a precio de ganga: descubre dónde está el paraíso fiscal de los aeropuertos

Viajar no solo es una experiencia que enriquece el alma, sino que, con un poco de estrategia, también puede ser una bendición para el bolsillo. Especialmente si tu vuelo pasa por Lanzarote. Y no, no es por el precio del billete, sino por el de los Ferrero Rocher y los Marlboro.

Un estudio revela que los productos duty free, esos artículos libres de impuestos que hacen más amena la espera en los aeropuertos, son hasta un 13,9% más baratos en España que en la media de terminales internacionales. Pero hay un aeropuerto que brilla por encima del resto en este ranking de ahorros: el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

Aeropuerto de Lanzarote Megaconstrucciones

Sí, has leído bien. El duty free de Lanzarote se corona como el más barato de todo el país, superando incluso a los de Madrid o Barcelona. Y si lo comparamos con gigantes europeos como el Charles de Gaulle de París, la diferencia se dispara: comprar allí puede salir hasta un 30% más caro.

Para los golosos o fumadores empedernidos (o para quienes compran regalos de última hora), esta información puede marcar la diferencia. Un cartón de Marlboro Gold, por ejemplo, cuesta unos 29 euros en Lanzarote, mientras que en París puede alcanzar los 70 euros. ¿Y los Ferrero Rocher? Más dulces en precio y sabor bajo el sol canario.

El secreto de este oasis de precios bajos está, en parte, en su ubicación y su clientela. Situado a tan solo cinco kilómetros de Arrecife, la capital de la isla, el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote mueve principalmente pasajeros británicos y alemanes, que representan el 60% del tráfico internacional. Y claro, los turistas no solo vienen por las playas: también se llevan maletas con perfume, tabaco y bombones.