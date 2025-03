Hasta 30.500 euros en premios se repartirán en el popular desfile de carnaval "Domingo de Piñata" de Ciudad Real

“Domingo de Piñata”. Este próximo domingo 9 de marzo, Ciudad Real se convertirá en el epicentro del Carnaval en toda Castilla-La Mancha con uno de los desfiles más populares a nivel nacional, el

Este desfile surgió como una celebración extra tras el Miércoles de Ceniza, cuando las comparsas que no habían podido participar en el Carnaval se reunían para festejar. Con el tiempo, la tradición creció hasta que en el año 1981 nace el “Domingo de Piñata”. Tal es su relevancia actual que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Su impacto se refleja en la gran afluencia de visitantes y en los premios en metálico, que elevan la calidad del espectáculo y benefician la economía local.

Hasta 30.500 euros en premios se repartirán en este concurso nacional de carrozas y comparsas organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Entre todos los premios, destaca el Arlequín de Oro, un premio especial dotado con 6.000 euros.

Más de 40 comparsas y 4.500 personas participarán este próximo domingo para conseguir alguno de los numerosos y atractivos premios económicos. En este sentido, el primer premio está dotado con 3.500 euros; 2.500 para el segundo clasificado; 1.500 para el tercero; 1.000 para el cuarto; 700 para el quinto. Además, se concederán otros tres premios de 500 euros. Aunque el más esperado es ese Arlequín de Oro que dejará 6.000 euros a la carroza o comparsa ganadora del mismo.

concentración de todas las peñas, asociaciones y grupos participantes en la ronda de Alarcos, ronda de Ciruela y Parque Gasset en el orden que establezca la organización. Dentro del Programa de Carnaval 2025 de Ciudad Real , el "Domingo de Piñata" arrancará a las 9.00 horas con la, asociaciones y grupos participantes en la ronda de Alarcos, ronda de Ciruela y Parque Gasset en el orden que establezca la organización.

El desfile del "Domingo de Piñata" comenzará a las 11.00 horas cuyo recorrido es el siguiente: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/Pozo Concejo y c/ Mata.

La espera hasta la entrega de premios, que para mucho se hará eterna, se amenizará con música y animación con Dj en el Paseo Pablo Picasso (junto al Centro Verde).

A partir de las 17.30 horas de esta misma tarde, se procederá a la entrega de premios de las diferentes categorías, en el escenario ubicado en el Paseo Pablo Picasso.

Por último señalar, que los propios vecinos y visitantes podrán votar la Asociación o Peña que más les guste de cualquiera de las categorías a través de la plataforma que podrás descargarte desde los códigos QR repartidos por la ciudad. El ganador del voto del Público recibirá un lote de productos.