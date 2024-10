Descarrila un tren con mercancías peligrosas en Guadalajara: Suspendido el tráfico ferroviario Madrid-Zaragoza-Barcelona

Un tren que transportaba mercancías peligrosas ha descarrilado este jueves 31 de octubre mientras atravesaba el municipio de Matillas de la provincia de Guadalajara. El descarrilamiento se ha producido alrededor de las 6.30 horas y ha obligado a suspender el tráfico ferroviario Madrid-Zaragoza-Barcelona, concretamente la línea Madrid-Grisén.

Además se ha procedido a cortar la vía que conecta las localidades guadalajareñas de Jadraque y Sigüenza y la vía GU-157 también ha sido cortada por la presencia de restos del convoy accidentado, según informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha.

Por otro lado, Adif ha informado que se ha establecido un plan alternativo de transporte de los pasajeros en autobús por carretera.

Este tren está conformado por 30 vagones en uno de los cuales se transportaba argón líquido que se suele empelar en la conservación de alimentos, en la fabricación de acero o metales, en aparatos electrónicos e incluso en la elaboración del vino. Afortunadamente no ha habido ningún herido, los vagones no han sido dañados y no se han producido fugas de los líquidos transportados.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos del Cuerpo de Sigüenza (Guadalajara), varias patrullas de la Guardia Civil, personal de Adif y de mantenimiento de carreteras.

Así mismo se ha personado una ambulancia de soporte vital básico aunque no se ha precisado de su servicio al no haber ningún herido.