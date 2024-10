Page plantea un gran pacto entre PP y PSOE para frenar a los "caballos de Troya que quieren acabar con España desde dentro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, parece haberse abanderado de la sensatez dentro del PSOE y esta vez ha sugerido una gran pacto entre el Partido Popular y la formación socialista para frenar a los "caballos de Troya que quieren acabar con España desde dentro".

Así lo ha señalado García-Page este martes durante su intervención en el foro organizado por el diario ABC donde ha clamado por establecer unos "ajustes constitucionales" con el objetivo de "mantener sano el edificio constitucional".

"Hay enemigos que no son declarados y que desde dentro no hace efectiva la Constitución, incumpliéndola y desarticulándola. Eso literalmente es un fenómeno que está pasando ahora", ha incidido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que es necesario "anticiparse ante la falta de ajustes que provocarán el día de mañana una involución o un cuestionamiento global del sistema".

"Creo que sería muy positivo establecer una reflexión serena de ámbito constitucional, es decir, la Constitución sigue siendo globalmente muy válida, no tiene una alternativa, por tanto no hay riesgo de reinventarla; pero si alguien tuviera que proponer sobre la mesa un modelo, un nuevo texto, no crean que le saldría muy diferente a lo que hay", ha destacado García-Page.

Page sobre el Rey: "Es el primero que ha dejado claro que no la comparten"

El presidente castellanomanchego ha abordado "el problema de la prioridad del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona de España" que según ha mencionado "no deja de ser una incongruencia absoluta". En este sentido, Page ha puesto en valor que "afortunadamente es la propia Casa Real y el Rey es el primero que ha dejado claro que no la comparten, pero eso lo tenemos ahí", ha proseguido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a atacar aquellos "que quieren la independencia y a los que desean abiertamente acabar con la Constitución y lo dicen, debemos recordar que este texto es la llave que une a los españoles", ha concluido Emiliano García-Page.