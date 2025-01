Piden 12 años de cárcel para un profesor de religión de Cuenca por agredir sexualmente a una de sus alumnas

doce años de prisión para un profesor de religión, T.M.C, por agredir sexualmente a una de sus alumnas en un instituto de la provincia de La Fiscalía pide, T.M.C, poren un instituto de la provincia de Cuenca

T.M.C será juzgado este miércoles 22 de enero en la Audiencia Provincial de Cuenca por un delito continuado de agresión sexual sucedido en el año 2016.

Este profesor de religión comenzó a contactar a través de WhatsApp con su alumna después que esta participase en varias actividades de su parroquia.

"He soñado contigo, una vez que se abre el melón hay que acabarlo", eran alguno de los mensajes que T.M.C envíaba a la menor, según recoge el escrito de la Fiscalía.

Cuando la joven le mostraba su desagrado, él la convencía de que no pasaba nada por hablarlo. Después de varios intentos de T.M.C. intentaba quedar con ella a solas. Después de varios intentos, el 14 de mayo de 2016, logró encontrarse con ella en los salones parroquiales de la iglesia y se abalanzó sobre ella para posteriormente tocarle sus genitales e incitar a la alumna que le masturbara.

"No te doy un beso para que no te enamores, yo no puedo hacer esto" Le decía este profesor de religión a su alumna

La víctima no pudo ejercer demasiada resistencia "ante la situación de presión emocional y anulación de opciones de defensa por el entorno ambiental", tal y como expone la Fiscalía.

Un mes más tarde, de este primer episodio, el 21 de junio, la menor acudió al despacho del profesor de religión y este volvió a insistir en mantener otro encuentro sexual. Acto seguido cerró la puerta del despacho con llave y comenzó a agredir sexualmente a la alumna.

Estos encuentros sexuales se repitieron hasta en cuatro ocasiones a lo largo de 2016 tanto en los salones parroquiales como en un solar propiedad del profesor de religión.

La menor ha requerido de tratamiento psicológico y psiquiátrico debido a las pesadillas, ansiedad y depresión que ha sufrido.