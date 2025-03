Castilla-La Mancha activa un registro telemático para los sanitarios que se opongan a practicar abortos

profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, de manera que aquellos que así lo decidan deberán formalizar su deseo mediante un trámite telemático. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto del registro de, de manera que aquellos que así lo decidan deberán formalizar su deseo mediante un

En la actualidad, todos los profesionales implicados en este tipo de intervenciones, de Albacete en particular y castellanomanchegos en general, están declarados como objetores de conciencia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha señalado este miércoles la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha informado que esta medida recoge lo que dicta "la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023" y se aplicará especialmente a las personas profesionales de medicina y enfermería, tanto en el ámbito público como privado.

Castilla-La Mancha no tiene "ningún problema en que se practiquen las interrupciones voluntarias en los hospitales públicos, pero tiene que haber profesionales dispuestos a hacerlo". "No podemos obligar ni a médicos ni a personal de enfermería. No es obligatorio", ha afirmado la consejera portavoz.

Por lo tanto, lo que sí facilita la Administración regional es que las mujeres que lo necesiten puedan someterse a esta intervención voluntaria, ha dejado claro Padilla.

Trámite telemático

Este deseo de los profesionales se materializaba a través de una carta, y ahora se hará mediante registro telemático. El Gobierno regional tendrá que contabilizar si se ratifican todos los profesionales en esa objeción de conciencia, si hay profesionales nuevos que se vayan incorporando o gente que pueda revocar ese ejercicio de la objeción de conciencia que había presentado hasta ahora.

envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección En concreto, la consejera ha detallado que se presentará mediante elincluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es

Por último, la consejera ha resaltado que la declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento, añadiendo al mismo tiempo que entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que será “previsiblemente el viernes o el próximo lunes”.