Toledo pretende poner en marcha "un gran parque arqueológico" con fondos europeos

"Una nueva oportunidad para poner en valor un Toledo romano que ha estado muy olvidado", así la ha declarado Carlos Velázquez en una entrevista con Cadena COPE.

El alcalde de Toledo ha manifestado la intención de su equipo de gobierno en salvaguardar los pasados románicos de la ciudad imperial revitalizando el Circo Romano de Toledo en un "gran parque arqueológico" situado en la zonda de Vega Baja.

Por otro lado, el líder popular de Toledo ha querido destacar los planes para celebrar el octavo centenario de la construcción de la Catedral Primada. En este sentido ha invitado a los toledanos a volcarse y colaborar en esta celebración que "tiene que dejar una huella positiva".

Además "el Ayuntamiento va a estar colaborando en la puesta en marcha de actividades como el proyecto 'Lúmina' que son una manera distinta y espectacular de ver la Catedral, ha recalcado Velázquez.

El Alcalde de Toledo ha confesado que "hoy mismo me he cruzado con dos turistas de Denver, a quienes he invitado a traer a sus familiares y cercanos a Toledo. Considero que es necesario generar turismo de calidad fuera de las fronteras nacionales, es más, nuestra ciudad se alimenta de este turismo internacional".

Otro de los asuntos abordados en esta entrevista ha sido la implantación del bolseo para retirar residuos sólidos urbanos en más de 50 calles del Casco Histórico. "Estamos trabajando para mejorar y seguimos avanzando, pero está siendo un verdadero éxito", ha señalado Carlos Velázquez.

Ave Madrid Lisboa

"Desde el Ayuntamiento de Toledo iremos de la mano para conseguir que haya parada en Toledo. Debe de ser una prioridad para el Ministerio de Fomento y para Toledo, ya que será histórico tener continuidad en una línea ferroviaria", ha expresado el alcalde.

Por último Carlos Velázquez ha concluido sobre la cuestión del AVE que "depende del Ministerio de Fomento, que es quien tiene la última palabra sobre si hacer dos estaciones, una en el Polígono y otra en el Casco, manteniendo la actual de Santa Bárbara, a lo que no vamos a renunciar".