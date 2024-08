Se viraliza este vídeo donde pillan a un vecino haciendo de radar de velocidad en un pueblo de Toledo

Posiblemente, los radares de control de velocidad sean una de los aspectos que más preocupen a la mayoría de conductores cuando circulan por autovías, autopistas, carreteras secundarias, ciudades, etc. En muchas ocasiones estos radares están ocultos en lugares recónditos con el objetivo de que los conductores no los detecten y frenen antes de tiempo para no ser multados por exceso de velocidad.

En este sentido, en la red social 'Tik Tok' se ha viralizado un vídeo donde un conductor pilla infraganti a un vecino de la localidad de Cazalegas (Toledo) haciendo de radar de velocidad en su propio coche.

"100 personas de este pueblo fueron multadas y no sabía de donde venía hasta que encontraron esto", así se titula este vídeo publicado por el usuario @11bira que lleva ya más de 2,8 millones de visualizaciones y más de 3.500 comentarios.

Captura del vídeo viral del vecino de Cazalegas (Toledo) Tik Tok

El autor del vídeo le pregunta al vecino que permanecía en el interior de su coche, "¿que hace usted aquí" a lo que este le responde "control de velocidad". A continuación el conductor le plantea al protagonista de este vídeo, "pero usted no es policía, esto es legal que un particular haga fotos a las matrículas sin permiso".

Posteriormente le pregunta: "¿A usted quien le paga, el Ayuntamiento de Cazalegas?" a lo que el vecino responde "sí" mientras mueve la cabeza de forma afirmativa. El conductor y autor del vídeo se queda sorprendido y concluye recriminándole "nueva medida del ayuntamiento para recaudar".

En este sentido, miles de usuarios han abierto el debate en los comentarios sobre si esta polémica práctica del vecino financiada por el consistorio toledano es moral, ética y legal. "El problema no es del que fotografía ni del ayuntamiento, es de los que se saltan la velocidad máxima", señala un usuario. Por otro lado, algunas personas afirman que un ciudadano de a pie no puede manejar este tipo de dispositivos que debe de ser un agente de la ley quien debe hacerlo. "El aparato lo tiene que manejar un policía así que es ilegal", apunta un usuario.

"Si no hay 2 fotos una de la matrícula y otra del vehículo y que sea hechos por un velocímetro calibrado y certificado la multa no vale! Se puede recurrir", manifiesta otra persona en comentarios.

Sin duda, el vídeo ha generado mucha polémica tras que más de 100 conductores de la zona hayan sido multados por este vecino que a cambio de estas fotos recibía incentivos económicos por parte del Ayuntamiento de Cazalegas que no se ha pronunciado al respecto.