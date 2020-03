El coronavirus en Castilla y León: minuto a minuto

Sábado 28/03/2020

14:17 El presidente de la Diputación de Salamanca insta al Gobierno a dotar de las medidas de protección para los trabajadores

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha realizado un llamamiento “desesperado” al Gobierno, a través de una carta enviada al Ministerio de Sanidad, para que les “dote de las medidas de protección necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores que cada día desempeñan su labor en las residencias de mayores y en los Servicios Sociales”, que mantienen el contacto con las personas de vulnerabilidad extrema de la provincia.

14:14 Fernández Mañueco: “Es el momento de apretar, de luchar, de perseverar más que nunca porque el confinamiento empieza a dar resultados"

El presidente de la Junta, Alfono Fernández Mañueco, advirtió hoy de que “es el momento de apretar, de luchar, de perseverar más que nunca porque el confinamiento empieza a dar resultados”. El jefe del Ejecutivo autonómico lanzó un mensaje con motivo del cumplimiento de los 15 días de estado de alarma, a los ciudadanos, y sentenció: “No es tiempo de mirar atrás, es tiempo de pelar, de trabajar todos juntos, porque juntos saldremos adelante”.

14:05 Los veterinarios difunden recomendaciones para atender a las mascotas y sobre la atención en las clínicas

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León difunde una serie de recomendaciones para que tanto los propietarios de mascotas como los profesionales de las clínicas tengan unas pautas conjuntas de actuación ante el avance del Covid-19. El colectivo recuerda que no existe prueba científica de que mascotas o animales domésticos puedan padecer o ser fuente de infección del virus, pero sí contagiar al contacto con su pelaje, sólo si han estado en contacto con enfermos de coronavirus. Por ello, si una persona tiene síntomas (tos, fiebre o dificultad respiratoria) es conveniente que evite el contacto físico con su mascota u otros animales.

14:02 Guardo autoriza al ratón Pérez a entrar en las casas con guantes y mascarilla

El Ayuntamiento de Guardo (Palencia) ha emitido un bando que autoriza al ratoncito Pérez a seguir repartiendo regalos entre todos los niños de Guardo y sus pedanías a los que se les caiga un diente durante el Estado de Alarma, pero usando guantes y mascarilla.

13:55 Los reyes contactan con hospitales de Segovia y Soria para darles su ánimo

Los reyes han contactado con los directores de varios hospitales situados en distintos puntos de España, como en Segovia y Soria, para interesarse por el estado de los pacientes ingresados y expresar su reconocimiento a los sanitarios por su esfuerzo para hacer frente a la emergencia del coronavirus.

13:40 “Los autónomos son de los que más nos preocupan”

El consejero de Empleo e Industria señaló que “los autónomos son uno de los sectores que más nos preocupan”, y aseguró que “hay que estar a su lado ahora y siempre”.

13:35 Salamanca ofrece “cápsulas musicales” online con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Danza

El Ayuntamiento de Salamanca, con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Danza, ha puesto en marcha un proyecto de ‘Cápsulas Musicales’, dirigido a todas las personas que estos días permanecen en sus casas cumpliendo el decreto de estado de alarma. Los vídeos editados por los profesionales se publicarán en las redes sociales y en el canal de Youtube del Ayuntamiento, a partir de hoy.

13:30 Paquete extraordinario para las causas problemáticas

Germán Barrio recordó el paquete extraordinario de ayudas en favor del empleo y la económico, en el marco del Diálogo Social, y que contará con 220 millones.

13:28 Poner en valor a los funcionarios públicos

El consejero de Empleo e Industria quiso poner en valor a los funcionarios públicos por estar desarrollando su labor de forma telemática con sus propios medios -ordenadores, teléfonos móviles-.

13:27 Colaborar y no generar polémica

Germán Barrios reiteró que es “momento de ayudar y de no generar polémicas”, en referencia a la última medida del Gobierno de España de que no se puede despedir durante el Estado de Alarma. Al respecto, indicó que “si estamos en un ERTE, no se puede despedir”.

13:21 Total colaboración con el Gobierno para paliar la situación en materia laboral

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, volvió a ofrecer el apoyo leal de la Junta al Gobierno de España, al que le pidió la “necesidad de repartir los fondos de la Conferencia Sectorial”.

13:14 “Estar en el medio rural no nos protege más”

La consejera de Sanidad recordó que “estar en el medio rural no nos protege más”, ya que el coronavirus no conoce de territorios. Por este motivo, pidió que la gente no se vaya a sus segundas residencias y que continúen en sus hogares.

13:13 Evidencias ante nuevos tratamientos la próxima semana

A la comisión de expertos se les ha pedido que evidencias se pueden dar ante los nuevos tratamientos. Se espera que la respuesta sea la próxima semana.

13:12 Amplian camas en los hospitales

El Gobierno regional está ampliando camas en los hospitales. El primer ejemplo son las 730 que ya se han aumentado en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

13:12 Empiezan a llenarse los hospitales de Soria, Segovia y Zamora

Verónica Casado asegura que se empiezan a llenar los hospitales de Soria, Segovia y Zamora. Para paliar la situación están ayudando acogiendo pacientes el Hospital de Valladolid. El número de ocupación de camas es del 85 por ciento en planta y del 75 por ciento en las UCIs.

13:11 Un total de 59 personas fallecen en el último día

Un total de 59 castellanos y leoneses perdieron su vida por coronavirus en las últimas 24 horas.

13:08 Un total de 23.800 casos en Medora

La Junta cuenta con un total de 23.800 casos positivos en Medora.

13:07 Primeros indicadores del aplanamiento de la curva

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, indica que la rebaja en el porcentaje de casos este sábado puede suponer los primeros indicadores del aplanamiento de la curva, lo que supone que el confinamiento social es la mejor medida.

12:42 La Diputación de León presenta sus exposiciones en una “colección de vídeos para una crisis”

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación de León, se suma a las iniciativas que estos días proliferan como apoyo al aislamiento impuesto por la pandemia del Covid-19. Aunque sus instalaciones permanecen cerradas, el centro ha preparado una “colección de vídeos para una crisis” que permiten una aproximación, virtual, a las exposiciones que acogen sus sedes, tanto temporales, como permanentes o itinerantes, que se difundirán a través de las redes sociales de la institución provincial y en la propia página web de la Diputación.

12:40 Educación y CyLTV colaboran para ofrecer contenidos educativos por televisión

La Junta de Castilla y León y CyLTV han puesto en marcha “Aprendiendo en casa: la hora educativa de CyLTV”, una iniciativa que busca poner a disposición de los alumnos de la Comunidad una herramienta más para continuar con su aprendizaje, ahora también a través de la pantalla de televisión.

12:05 Desciende el número de denuncias en Valladolid

La jornada del viernes concluyó con 55 denuncias de la Policía Municipal a personas que estaban en la calle de forma injustificada. El dato es positivo porque se confirma una tendencia a la baja durante los últimos cuatro día.

11:58 El PP de León pide que se coloquen las banderas a media asta

El PP de León solicita al Ayuntamiento de León que coloquen las banderas institucionales de la ciudad a media asta y con un crespón negro, no sólo en señal de duelo por todos los fallecidos por este agresivo virus, sino también como muestra de apoyo y afecto a todas los familias.

11:49 Castilla y León alcanza los 4.791 casos confirmados de coronavirus, 659 nuevos en un día

El Ministerio de Sanidad ha elevado a 4.791 los casos positivos diagnosticados de coronavirus en Castilla y León este sábado, 659 más que ayer, que suponen un repunte del 15,9, que supone 2,5 puntos menos que el día anterior.

11:28 La Diputación de Segovia suspende las tasas de alquiler de las oficinas a los emprendedores

La Diputación de Segovia decide suspender el cobro de las tasas de alquiler de las oficinas del Vivero de Empresas a los emprendedores durante tres meses. Se pretende que esta medida suponga un alivio para los viveristas en cuanto a los pagos que deben afrontar en esta situación excepcional provocada por la crisis del coronavirus.

11:20 El Gobierno entrega 600.000 mascarillas a Castilla y León

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha entregado a Castilla y León un total de 589.573 mascarillas entre el 10 y el 27 de marzo, que forman parte de las 7,4 millones distribuidas en el conjunto del país. Hasta el momento, las comunidades que mayor número de mascarillas han recibido son la Comunidad de Madrid, con 2,2 millones de unidades; Cataluña, 957.633, y Andalucía, con 846.474 unidades.

10:05 Colorea Palencia, tu próximo destino

La Diputación de Palencia, que preside Ángeles Armisén, pone en marcha el proyecto “Colorea Palencia”, con el que la institución provincial pretende que los más pequeños puedan descubrir los pueblos palentinos a través de varias fichas para colorear.

9:50 Los Bomberos de la Diputación de Salamanca inician el tercer ciclo de desinfecciones

Los efectivos de los parques de bomberos de la Diputación de Salamanca han iniciado un tercer ciclo de desinfecciones tras cubrir en dos ocasiones a la totalidad de los municipios de la provincia desde el inicio de la crisis del Covid-19.

9:00 La UME continúa su labor en Valladolid y Palencia

El quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) despliega a cincuenta y tres militares y diecinueve medios en distintas localidades de Valladolid y Palencia, con labores de desinfección, principalmente.

Resumen 26/03/2020

Un día más Castilla y León siguió sumando fallecimientos por causa del coronavirus. Un total de 68 personas perdieron su vida, con lo que ya son 321 en la Comunidad. Además la cifra de positivos confirmados aumento en 644 ciudadanos, con un total de 4.132. En lo que respecta a las residencias 30 personas mayores fallecieron, mientras que los positivos crecieron un 37 por ciento y los aislamientos un 40 por ciento. El trabajo de la Junta sigue constante y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro con los representantes de Empresa Familiar les agradeció el esfuerzo que están realizando para adaptarse a esta situación tan compleja, extremando medidas de seguridad y protección, facilitando el teletrabajo y reorganizando sus negocios para plantar cara al desafío. Por otra parte, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, aseguró que su departamento trabaja para "decirle a los visitantes que Castilla y León sigue aquí esperándoles”, y para ello se está replanteando la Estrategia en esta materia. Por último, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se reunió con un Comité de Expertos para conocer los avances en la investigación para luchar contra esta pandemia.