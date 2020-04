Las personas ciegas o con visibilidad reducida cuentan también con una amplia variedad de oferta cultural, educativa y de ocio de fácil acceso a través de las nuevas tecnologías para poder pasar lo mejor posible este confinamiento o cuarentena social que, en principio, concluye el próximo 11 de abril, aunque todo apunta a que podría alargarse incluso hasta final de mes. Un largo periplo todavía por delante que hace casi imprescindible poder contar con alternativas a mano para no caer en el tedio.

Por este motivo, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en su afán por mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que no pueden ver o que ven muy poco, ha lanzado una sugerente guía de recursos de ocio y tiempo libre, que incluye el hastag #YoMeQuedoEnCasa para animar a permanecer en el hogar y no bajar la guardia porque esta medida está empezando a dar sus frutos, que ya está disponible a través del canal ClubONCE, que es la página web de acceso exclusivo para usuarios ciegos. Una guía que abarca varias temáticas como cine y televisión, música, museos, lecturas, aprendizaje o deporte, entre otras, se incluyen iniciativas propias de la entidad, como, por ejemplo, la Biblioteca Digital o la Videoteca Audesc.

En el caso de la Biblioteca Digital ONCE (BDO), en la actualidad cuenta con un fondo documental de aproximadamente 60.000 títulos, del que se benefician cada año más de 9.000 personas con discapacidad visual, que realizan más de 336.000 descargas anuales en diferentes formatos de lectura accesible, según informan fuentes de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León.

La videoteca Audesc, por su parte, cuenta con una gran cantidad de películas y series audiodescritas de fácil acceso para las personas ciegas o con discapacidad visual grave, que recoge títulos de todos los géneros y épocas y que periódicamente va aumentando su fondo documental. Por ejemplo, recientemente se incorporó la serie completa de Chernobyl y, en este mismo mes de abril, se han incorporado las películas “Big Little Lais”, “El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)”, “Lady Halcón”, “Mary Shelley” y “¡Shazam!”.

Asimismo, otra de las propuestas que se incluye en esta guía de recurso es la del Museo Tiflológico de la ONCE, que invita a descubrir gran parte de sus salas sin salir de casa. Una actividad cultural para que toda la familia disfrute de un museo único en el mundo, a través de una visita virtual a la que se puede acceder desde la página web del propio espacio museístico o o directamente en el enlace https://my.matterport.com/show/?m=MkLE3kztPVC . De la misma forma, la guía también recoge la oferta general de otras salas y Museos de Arte como el Museo del Prado, el Museo del Hermitage, el Louvre, la plataforma Google Arts and Culture o la Mediateca del Matadero Madrid, que en estos días han abierto sus colecciones a través del acceso digital.

Oferta para todos los públicos

Aunque el material disponible está dirigido a las personas ciegas o con problemas de visión, en esta misma web hay otro tipo de iniciativas a las que pueden acceder todos los usuarios, tengan discapacidad visual o no. Es el caso de revistas como “Recreo” o “Pásalo”, dirigidas para los más pequeños de la casa; “Arroba Sonora”, para aquellos interesados en la tecnología; “Integración”, publicación especializada en numerosos temas de discapacidad visual; “Así Somos”, una revista sobre la actualidad del Grupo Social ONCE; o los Boletines Digitales ONCE de algunas Comunidades Autónomas.

Además de esta oferta cultural propia, la “Guía de Recursos de Ocio en Cuarentena #YoMeQuedoEnCasa” incluye también toda la oferta general que desde diferentes ámbitos se abre a todo tipo de público y que, por sus características, son de fácil acceso para las personas ciegas.

Por ejemplo, en el campo de la música, recopila los accesos a Amazon Music, Apple Music, YouTube Premium y YouTube Music o la Metropolitan Opera House de Nueva York.

En el terreno del deporte, propuesta de todo tipo a través de iniciativas personales o de diferentes canales y redes digitales en disciplinas como Yoga, Fitness, Gymvirtual, entrenamiento personal, movimiento para el mantenimiento, Zumba, etc.

En el ámbito de la educación y el aprendizaje, la guía suma numerosas propuestas individuales o de plataformas tales como Coursera, MiriadaX o la UNED, para adquirir conocimientos en todo tipo de materias; o la propuesta también de Coursera, Duolingo o diferentes canales de YouTube, para el aprendizaje de idiomas. Incluye, también, la iniciativa del programa ‘Aprendemos en casa’, puesta en marcha por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para facilitar la educación desde la televisión pública para los más pequeños.

Por último, la guía también da cabida a plataformas de humor, tan necesario para paliar la situación de crisis actual. Un ejemplo, es la oferta en Instagram a la que se han sumado reconocidas figuras humorísticas del país bajo el hashtag #Yomequedoencasacomedy.