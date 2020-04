Natalia Vallejo: “Si somos demasiado autoritarios con nuestros hijos lo único que podemos conseguir es que se revelen”

Natalia Vallejo es una alumna del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre que imparte la Universidad Católica de Ávila (UCAV) que recientemente ha presentado su primer libro infantil bajo el nombre “La percusión de palacio”.

Un libro que trata sobre la historia de una princesa a la que le gusta tocar el tambor. Un hecho que no agrada a sus padres -reyes autoritarios- al considerar que tocar ese instrumento no es cosa de princesas. Motivo por el que le prohíben la utilización del mismo.

- Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu trayectoria profesional, ¿Cómo llegaste a ser Cuenta Cuentos?

- Hasta hace relativamente poco mi vida profesional giraba en torno a la asesoría laboral, fiscal y contable, pero hace seis años me saqué el título más importante de mi vida. Me licencié como madre y desde entonces no solo cambió mi vida personal, también mi vida profesional. Comencé a interesarme por la Educación Infantil y con mucho esfuerzo conseguí sacarme el título en Técnico de Educación Infantil, y como me di cuenta de que había encontrado mi vocación profesional seguí especializándome en esa rama. Así que posteriormente me hice Facilitadora de Disciplina Positiva para familias, Coaching y experta en Inteligencia Emocional Infanto-Juvenil, el Máster en pedagogía Montessori y realicé varios cursos de Cuentacuentos e Interpretación Oral. Además, por el camino, me encontré con un Curso de Monitora de Risoterapia y el Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre de la UCAV.

- El realizar un el curso de Técnico Superior de Educación Infantil te abre puertas para realizar distintos trabajos con niños ¿Por qué Cuenta Cuentos?

- Desde pequeña siempre me ha gustado mucho interpretar, desde bien joven actuaba en las obras de teatro que organizaba la Iglesia de mi barrio, el colegio, catequesis…. Y cuando comencé a contar cuentos a mis peques me vino el recuerdo de aquellos años y decidí prepararme profesionalmente para ello.

- ¿Cómo surge la idea de crear un cuento?

- Pues la verdad que de forma muy espontanea, en ningún momento lo había pensado, pero surgió.

En los cuentacuentos que vengo realizando desde hace años por diferentes ciudades y pueblos de España, en ocasiones cuento cuentos de otros autores y en otras ocasiones me invento mis propias historias. De una de esas nace La percusión de Palacio, le di unas vueltas en casa y salió tal y como lo podéis ver ahora.

- Tu cuento, es un libro con mucho argumento detrás y además un tema muy sonado en la actualidad, el rol de género ¿Por qué escogiste este tema?

- Bueno como mujer, siempre me he preocupado mucho por nuestros derechos, no me cabe pensar que una mujer sea inferior a un hombre, creo en la igualdad con las diferencias que hombres y mujeres tenemos. Considero que para que la sociedad se haga eco de ello hay que enseñar esta igualdad desde la infancia.

Además, este cuento tiene un doble sentido o incluso triple, el rol de género es uno de ellos, el segundo es, siguiendo la Disciplina Positiva, que si somos demasiado autoritarios con nuestros hijos lo único que podemos conseguir es que se revelen. Y el tercer sentido es el de la importancia de tener a alguien a tu lado con quien compartir tus sueños, porque la felicidad es mejor cuando se comparte.